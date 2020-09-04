Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of My Octopus Teacher
Poster of My Octopus Teacher
Рейтинги
8.2 IMDb Rating: 8.1
Rate
2 posters
Kinoafisha Films My Octopus Teacher

My Octopus Teacher

My Octopus Teacher 18+
Напомним о выходе в прокат
Country South Africa
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2020
Online premiere 7 September 2020
World premiere 4 September 2020
Release date
4 September 2020 Germany 0
4 September 2020 Italy T
Production A Netflix Original Documentary, Off The Fence, The Sea Change Project
Also known as
My Octopus Teacher, Mi maestro el pulpo, Hobotnica i ja, La Sagesse de la pieuvre, A Sabedoria do Polvo, Ahtapottan Öğrendiklerim, Bläckfisken och jag, Czego nauczyła mnie ośmiornica, Hva jeg lærte av en blekksprut, Hvad jeg lærte af en blæksprutte, Il mio amico in fondo al mare, Lo que el pulpo me enseñó, Mein Lehrer, der Krake, Moja učiteľka chobotnica, Mustekala opettajana, Ośmiornica, nauczycielka życia, Professor Polvo, Tanítóm, a polip, Ο δάσκαλός μου, το χταπόδι, Мій учитель - восьминіг, Мой учитель-осьминог, オクトパスの神秘: 海の賢者は語る, 我的章魚老師
Director
Pippa Ehrlich
James Read
Cast
Craig Foster
Tom Foster
Cast and Crew
Similar films for My Octopus Teacher
The Social Dilemma 7.6
The Social Dilemma (2020)
Honeyland 8.0
Honeyland (2019)
Free Solo 8.1
Free Solo (2018)
The Biggest Little Farm 8.0
The Biggest Little Farm (2018)
Blackfish 8.1
Blackfish (2013)

Film rating

8.2
Rate 10 votes
8.1 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
No reviews
Write review
Quotes
Craig Foster What she taught me was to feel... that you're part of this place, not a visitor. That's a huge difference.
Stills
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
Rowing for Gold
Rowing for Gold
2025, Russia, Drama
Finnick 2
Finnick 2
2025, Russia, Animation, Family
My Pet Dragon
My Pet Dragon
2025, Russia, Adventure, Fairy Tale
Alice in Wonderland
Alice in Wonderland
2025, Russia, Musical
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Tron 3
Tron 3
2025, USA, Action, Adventure, Sci-Fi
Lermontov. Doomsday
Lermontov. Doomsday
2025, Russia / Georgia, Biography
Good Boy
Good Boy
2025, USA, Horror, Thriller
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
One Battle After Another
One Battle After Another
2025, USA, Crime, Drama, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more