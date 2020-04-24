Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Enemy Lines
4.7
Kinoafisha Films Enemy Lines
4.7

Enemy Lines

, 2020
Enemy Lines
Great Britain / War / 18+
Poster of Enemy Lines
4.7

Cast

Ed Westwick
Ed Westwick
Kaminski
John Hannah
John Hannah
Colonel Preston
Corey Johnson
Corey Johnson
General McCloud
Gary Grant
Corporal John Waites
Tom Wisdom
Sergeant Will Davidson
Daniel Jillings
Private Mick Cooper
Scott Haining
Private Ben Lee
Pawel Delag
Pawel Delag
Dr. Alexander Fabien
Maria Bondareva
Irena
Vladimir Epifantsev
Vladimir Epifantsev
Petrov
Director Anders Banke
Writer Michael Wright, Tom George
Composer Philippe Jakko
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2020
Online premiere 24 April 2020
World premiere 24 April 2020
Production Happy Hour Films, Principal Film Finance, Gaia Media
Also known as
Enemy Lines, Linhas Inimigas, Enemy Lines - Codename Feuervogel, Líneas enemigas, Vaenlase tagalas, Za linią wroga, Za nepřátelskou linií, Οι γραμμές του εχθρού, В тылу врага, シークレット・ウォー ナチス極秘計画

Film rating

4.7
Rate 10 votes
4.6 IMDb
Listen to the
soundtrack Enemy Lines
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
The Amazing Digital Circus: The Last Act
The Amazing Digital Circus: The Last Act
2026, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy, Detective, Sci-Fi, Horror, Drama
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
Evolution
Evolution
2026, Spain, Animation
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more