Cast
Gary Grant
Corporal John Waites
Tom Wisdom
Sergeant Will Davidson
Daniel Jillings
Private Mick Cooper
Scott Haining
Private Ben Lee
Cast and Crew
Director
Anders Banke
Writer
Michael Wright, Tom George
Composer
Philippe Jakko
Film details
Country
Great Britain
Runtime
1 hour 32 minutes
Production year
2020
Online premiere
24 April 2020
World premiere
24 April 2020
Production
Happy Hour Films, Principal Film Finance, Gaia Media
Also known as
Enemy Lines, Linhas Inimigas, Enemy Lines - Codename Feuervogel, Líneas enemigas, Vaenlase tagalas, Za linią wroga, Za nepřátelskou linií, Οι γραμμές του εχθρού, В тылу врага, シークレット・ウォー ナチス極秘計画