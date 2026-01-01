Menu
Awards and nominations of Cinema Verite 2011

Golden Globes, USA 2012 Golden Globes, USA 2012
Best Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Miniseries or Movie
Nominee
 Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Miniseries or Movie
Nominee
 Outstanding Miniseries or Movie
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2012 Screen Actors Guild Awards 2012
Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
