Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Площадки
Kinoafisha
Films
Cinema Verite
Cinema Verite Awards
Awards and nominations of Cinema Verite 2011
About
Showtimes
Stills
Cast & Crew
Posters
Awards
Similar
Quotes
Golden Globes, USA 2012
Best Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or Movie
Nominee
Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Makeup for a Miniseries or a Movie (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Miniseries or Movie
Nominee
Outstanding Miniseries or Movie
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Nominee
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2012
Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
Now Playing
New Releases
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
Prostokvashino
2026, Russia, Adventure, Family
Yolki 12
2025, Russia, Comedy, Adventure, Family
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Tri bogatyrya i svet klinom
2025, Russia, Animation, Adventure, Family
Now You See Me 3
2025, USA, Crime, Thriller
Father Mother Sister Brother
2025, USA, Drama
Za Palycha! 2
2026, Russia, Comedy
Diabolic
2025, Australia, Horror
Traction Park Massacre
2025, USA, Horror
CrazyMinded
2025, Italy, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree