Red Riding: 1974 Awards

Awards and nominations of Red Riding: 1974 2009

BAFTA Awards 2010 BAFTA Awards 2010
Best Costume Design
Winner
Best Photography and Lighting (Fiction/Entertainment)
Winner
Supporting Actress
Winner
Best Original Television Music
Nominee
 Best Make Up & Hair Design
Nominee
 Best Production Design
Nominee
 Best Sound (Fiction/Entertainment)
Nominee
 Best Drama Serial
Nominee
 Best Editing Fiction/Entertainment
Nominee
