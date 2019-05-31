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Poster of Chopsticks
6.5
Kinoafisha Films Chopsticks
6.5

Chopsticks

, 2019
Chopsticks
India / Comedy, Drama / 18+
Poster of Chopsticks
6.5

Cast

Abhay Deol
Artist
Vijay Raaz
Faiyaaz Bhaai
Mithila Palkar
Nirma
Achint Kaur
Zacharia
Benafsha Soonawalla
Ananya
Abhishek Bhalerao
Siddhivinayak Cop
Abhilash Joshi
Wifi Technician
Jay Shanker Pandey
Shilajeet Seller
Sanjeev Kapoor
Self - Guest appearance
Shubhankar Das
Flunky 6
Director Sachin Yardi
Writer Rahul Awate, Sachin Yardi
Composer Pradeep Mukhopadhyay, Mukesh Parmar
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2019
Online premiere 31 May 2019
World premiere 31 May 2019
Production Viniyard Films
Also known as
Chopsticks, Trabajo en equipo, Cặp Đôi Lầy Lội, Pałeczki, Um Trapaceiro do Bem, Палочки для еды

Film rating

6.5
Rate 10 votes
6.5 IMDb
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Best Comedies 
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soundtrack Chopsticks
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