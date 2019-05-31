Cast
Benafsha Soonawalla
Ananya
Abhishek Bhalerao
Siddhivinayak Cop
Abhilash Joshi
Wifi Technician
Jay Shanker Pandey
Shilajeet Seller
Sanjeev Kapoor
Self - Guest appearance
Cast and Crew
Director
Sachin Yardi
Writer
Rahul Awate, Sachin Yardi
Composer
Pradeep Mukhopadhyay, Mukesh Parmar
Film details
Country
India
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2019
Online premiere
31 May 2019
World premiere
31 May 2019
Production
Viniyard Films
Also known as
Chopsticks, Trabajo en equipo, Cặp Đôi Lầy Lội, Pałeczki, Um Trapaceiro do Bem, Палочки для еды