Cast
Suhail Nayyar
Nishant Rathee
Ayesha Raza
Shobha Juneja
Gurpreet Saini
Sumit (Ginny's Ex-lover)
Yami Gautam
Simran 'Ginny' Juneja
Maneka Kurup Arora
Rita Sethi
Venus Singh
Sanya Malhotra
Karan Singh Chhabra
Timmy (Ginny's Friend)
Sanchita Puri
Prerna (Ginny's Friend)
Sunil Guliyani
Mr. Chaddha
Cast and Crew
Director
Puneet Khanna
Writer
Sumit Arora, Navjot Gulati
Composer
Gaurav Chatterji, Payal Dev, Jaan Nissar Lone
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 5 minutes
Production year
2020
Online premiere
9 October 2020
World premiere
9 October 2020
Production
Soundarya Production, Soundrya Productions
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