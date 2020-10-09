Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Ginny Weds Sunny
5.8
Kinoafisha Films Ginny Weds Sunny
5.8

Ginny Weds Sunny

, 2020
Ginny Weds Sunny
India / Comedy, Romantic / 18+
Poster of Ginny Weds Sunny
5.8

Cast

Vikrant Massey
Vikrant Massey
Satnam 'Sunny' Sethi
Suhail Nayyar
Nishant Rathee
Rajiv Gupta
Rajiv Gupta
Pappi Sethi
Ayesha Raza
Shobha Juneja
Gurpreet Saini
Sumit (Ginny's Ex-lover)
Yami Gautam
Simran 'Ginny' Juneja
Maneka Kurup Arora
Rita Sethi
Mazel Vyas
Nimmi Sethi
Venus Singh
Sanya Malhotra
Karan Singh Chhabra
Timmy (Ginny's Friend)
Sanchita Puri
Prerna (Ginny's Friend)
Sunil Guliyani
Mr. Chaddha
Director Puneet Khanna
Writer Sumit Arora, Navjot Gulati
Composer Gaurav Chatterji, Payal Dev, Jaan Nissar Lone
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 5 minutes
Production year 2020
Online premiere 9 October 2020
World premiere 9 October 2020
Production Soundarya Production, Soundrya Productions
Also known as
Ginny Weds Sunny, Ginny y Sunny, Ginny elveszi Sunnyt, Ginny se casa con Sunny, Pelo Amor de Ginny, Pour l'amour de Ginny, Η Γκινί και ο Σανί παντρεύονται, Джинни выходит замуж за Санни, ギニーとサニーの結婚

Film rating

5.8
Rate 10 votes
5.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 12 November 2020
Listen to the
soundtrack Ginny Weds Sunny
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Staryy oryol
Staryy oryol
2026, Russia, Comedy, Family
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more