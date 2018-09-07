Country
China / Canada / USA
Runtime
1 hour 46 minutes
Production year
2018
Online premiere
7 September 2018
World premiere
7 September 2018
Release date
|7 September 2018
|Greece
|
|K
Budget
150,000,000 CNY
Worldwide Gross
$2,379,961
Production
Netflix, Baozou Manhua, Tangent Animation
Also known as
Next Gen, Robot 7723, A Nova Geração, Az új generáció, Biệt Đội Giải Cứu Thế Giới, Das Mädchen und ihr Roboter - Die nächste Generation, Gelecek Jenerasyon, La nueva generación, Nouvelle génération, Nowa generacja, Wei lai ji qi cheng, Wei lai ji xie cheng, Ήρωες νέας γενιάς, Друзья нового поколения, Наступне покоління, ネクスト ロボ, 新世代小英雄, 未來世代