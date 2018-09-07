Menu
Poster of Next Gen
Poster of Next Gen
6.6 IMDb Rating: 6.6
Kinoafisha Films Next Gen

Next Gen

Next Gen 18+
Country China / Canada / USA
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2018
Online premiere 7 September 2018
World premiere 7 September 2018
Release date
7 September 2018 Greece K
Budget 150,000,000 CNY
Worldwide Gross $2,379,961
Production Netflix, Baozou Manhua, Tangent Animation
Also known as
Next Gen, Robot 7723, A Nova Geração, Az új generáció, Biệt Đội Giải Cứu Thế Giới, Das Mädchen und ihr Roboter - Die nächste Generation, Gelecek Jenerasyon, La nueva generación, Nouvelle génération, Nowa generacja, Wei lai ji qi cheng, Wei lai ji xie cheng, Ήρωες νέας γενιάς, Друзья нового поколения, Наступне покоління, ネクスト ロボ, 新世代小英雄, 未來世代
Director
Ricardo Curtis
Kevin R. Adams
Cast
John Krasinski
John Krasinski
Charlyne Yi
Charlyne Yi
Jason Sudeikis
Jason Sudeikis
Michael Pena
Michael Pena
Cast and Crew
Cartoon rating

6.6
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Listen to the
soundtrack Next Gen
Stills
