Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Propal Petya-petushok
6.8
Kinoafisha Films Propal Petya-petushok
6.8

Propal Petya-petushok

, 1985
Propal Petya-petushok
USSR / Animation / 18+
Poster of Propal Petya-petushok
6.8

Cast

Efim Katsirov
The Cock
Maria Vinogradova
The Magpie
Lyudmila Gnilova
The Mouse
Lyubov Sokolova
Lyubov Sokolova
The Hen
Natalya Gurzo
The Fox
Irina Solonina
Petya-Cockerel
Aleksandr Solovyov
Aleksandr Solovyov
The Frog
Director Vladimir Arbekov
Writer Vladimir Suteev
Composer Vladimir Davydenko
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 10 minutes
Production year 1985
World premiere 24 April 1985
Release date
24 April 1985 Russia 0+
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Propal Petya-petushok, Petya-Little Rooster Disappeared, Пропал Петя-петушок, Kukepoeg Peeter läks kaduma, Пропал Петя петушок

Cartoon rating

6.8
Rate 10 votes
7 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Propal Petya-petushok

Priklyucheniya Khomy
Priklyucheniya Khomy Children's, Short, Animation
1978, USSR
7.0
Khochu bodatsya!
Khochu bodatsya! Animation
1968, USSR
6.0
Pryanik
Pryanik Animation
1993, USSR
5.0
Slonyonok i pismo
Slonyonok i pismo Animation
1983, USSR
6.0
Krylatyy, Mokhnatyy da Maslenyy
Krylatyy, Mokhnatyy da Maslenyy Animation
1990, USSR
6.0
A chto ty umeesh'?
A chto ty umeesh'? Animation
1984, USSR
7.0
Prodelkin v shkole
Prodelkin v shkole Animation
1974, USSR
6.0
Priklyuchenie na plotu
Priklyuchenie na plotu Animation
1981, USSR
6.0
Popalsya, kotoryy kusalsya!
Popalsya, kotoryy kusalsya! Animation
1983, USSR
7.0
Slonyonok poshyol uchitsya
Slonyonok poshyol uchitsya Animation
1984, USSR
6.0
Peremenka № 3
Peremenka № 3 Animation
1984, USSR
5.0
Nochnoy tsvetok
Nochnoy tsvetok Animation
1984, USSR
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more