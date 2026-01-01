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Poster of Dorozhnaya skazka
6.8
Kinoafisha Films Dorozhnaya skazka
6.8

Dorozhnaya skazka

, 1981
Dorozhnaya skazka
USSR / Animation / 18+
Poster of Dorozhnaya skazka
6.8
Director Garri Bardin
Writer Garri Bardin
Composer Sergey Anashkin
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 10 minutes
Production year 1981
World premiere 5 June 1981
Release date
5 June 1981 Russia
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Dorozhnaya skazka, A Road Tale, Дорожная сказка, Conte pour la route, 車道のおとぎ話

Cartoon rating

6.8
Rate 10 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
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