Awards and nominations of Citizen X 1995

Golden Globes, USA 1996 Golden Globes, USA 1996
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Best Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 1995 Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Winner
Outstanding Individual Achievement in Editing for a Miniseries or a Special - Single Camera Production
Nominee
 Outstanding Made for Television Movie
Nominee
 Outstanding Made for Television Movie
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Nominee
 Outstanding Writing for a Miniseries or a Special
Nominee
 Outstanding Individual Achievement in Casting
Nominee
 Outstanding Individual Achievement in Directing for a Miniseries or a Special
Nominee
