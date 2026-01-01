Cast
Valentin Belousov
Tokarevskiy
Aleksei Kadochnikov
Nelyubin
Vadim Zajtsev
Hitman from the Ksiadza gang
Sergei Vishnevetsky
Baron Mirbach
Aleksandr Lavrov
Centurion of the Ussuri Cossack regiment
Cast and Crew
Director
Georgiy Kuznetsov
Writer
Gennadi Bokarev
Composer
Vladimir Lebedev
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 18 minutes
Production year
1992
World premiere
6 June 1992
Release date
|6 June 1992
|Russia
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|16+
|11 November 1992
|USA
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Budget
$7,300,000
Production
Evraziya, Sverdlovskaya Kinostudiya
Also known as
Bolevoy priyom, Болевой прием