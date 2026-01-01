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Poster of Armlock
5.8
Kinoafisha Films Armlock
5.8

Armlock

, 1992
Armlock
Russia / Action, Drama / 18+
Poster of Armlock
5.8

Cast

Aleksandr Cheskidov
Valentin Belousov
Tokarevskiy
Aleksei Kadochnikov
Nelyubin
Andrey Rapoport
Ksiadz
Vadim Zajtsev
Hitman from the Ksiadza gang
Anatoli Gorgul
Chief
Aleksandr Danilchenko
Sergei Vishnevetsky
Baron Mirbach
Aleksandr Lavrov
Centurion of the Ussuri Cossack regiment
Irina Kuznetsova
Anna
V. Fyodorov
Director Georgiy Kuznetsov
Writer Gennadi Bokarev
Composer Vladimir Lebedev
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 18 minutes
Production year 1992
World premiere 6 June 1992
Release date
6 June 1992 Russia 16+
11 November 1992 USA
Budget $7,300,000
Production Evraziya, Sverdlovskaya Kinostudiya
Also known as
Bolevoy priyom, Болевой прием

Film rating

5.8
Rate 10 votes
5.5 IMDb
Place in the rating
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