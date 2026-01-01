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Poster of Footprint in the Ocean
6.0
Kinoafisha Films Footprint in the Ocean
6.0

Footprint in the Ocean

, 1964
Trace in the ocean
USSR / Adventure / 18+
Poster of Footprint in the Ocean
6.0

Cast

Ada Sheremetyeva
Lyudmila Skuratova
Yury Dedovich
Viktor Kondratyev
Yevgeny Vesnik
Ivan Yeltsov
Daniil Netrebin
Pavel Nikonov
Pavel Makhotin
Igor Belogurov
Igor Sretensky
Yevgeniy Stetenskiy
Gennadi Nilov
Gennadi Nilov
Valeriy Kushlya
Vladimir Protasenko
Stepan Rudko
Uldis Vazdiks
Gunar Kalnynsh
Valeriy Velichko
Vladimir Davydychev
Director Oleg Nikolayevsky
Writer Kirill Rapoport, Boris Vasilev
Composer Lev Stepanov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 18 minutes
Production year 1964
World premiere 30 May 1965
Production Sverdlovskaya Kinostudiya
Also known as
Sled v okeane, Nyomok az óceánban, Spur im Ozean, Urme în ocean, След в океане

Film rating

6.0
Rate 10 votes
6 IMDb
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