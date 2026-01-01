Cast
Ada Sheremetyeva
Lyudmila Skuratova
Yury Dedovich
Viktor Kondratyev
Yevgeny Vesnik
Ivan Yeltsov
Daniil Netrebin
Pavel Nikonov
Pavel Makhotin
Igor Belogurov
Igor Sretensky
Yevgeniy Stetenskiy
Vladimir Protasenko
Stepan Rudko
Cast and Crew
Writer
Kirill Rapoport, Boris Vasilev
Composer
Lev Stepanov
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 18 minutes
Production year
1964
World premiere
30 May 1965
Production
Sverdlovskaya Kinostudiya
Also known as
Sled v okeane, Nyomok az óceánban, Spur im Ozean, Urme în ocean, След в океане