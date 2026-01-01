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Poster of Under the Constellation Gemini
5.9
Kinoafisha Films Under the Constellation Gemini
5.9

Under the Constellation Gemini

, 1979
Pod sozvezdiem bliznetsov
USSR / Sci-Fi / 18+
Poster of Under the Constellation Gemini
5.9

Cast

Boris Belov
Semyon Tarnov
Vsevolod Gavrilov
Aleksandr Yavorovskiy
Gennadi Shkuratov
Sigom
Gulya Tashbayeva
Mariya
Yuri Brilinsky
Uncle Yura
Aleksandr Chernyavskiy
Galina Dolgozvyaga
Yaroslav Gavrilyuk
Guard
Volodymyr Glukhyi
Georgy Grechko
Cameo
Director Boris Ivchenko
Writer Ivan Mykolaichuk, Igor Rosokhovatovsky
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 23 minutes
Production year 1979
World premiere 1 October 1979
Release date
1 October 1979 Russia 12+
1 October 1979 USSR
Production Dovzhenko Film Studios
Also known as
Pod sozvezdiem bliznetsov, Der Gast aus der Zukunft, A Guest, The Guest from the Future, Under Constellation Gemini, Під сузір'ям Близнюків, Под созвездием Близнецов

Film rating

5.9
Rate 10 votes
5.7 IMDb
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