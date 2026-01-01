Cast
Boris Belov
Semyon Tarnov
Vsevolod Gavrilov
Aleksandr Yavorovskiy
Yuri Brilinsky
Uncle Yura
Cast and Crew
Writer
Ivan Mykolaichuk, Igor Rosokhovatovsky
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 23 minutes
Production year
1979
World premiere
1 October 1979
Release date
|1 October 1979
|Russia
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|12+
|1 October 1979
|USSR
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Production
Dovzhenko Film Studios
Also known as
Pod sozvezdiem bliznetsov, Der Gast aus der Zukunft, A Guest, The Guest from the Future, Under Constellation Gemini, Під сузір'ям Близнюків, Под созвездием Близнецов