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Poster of Catch the Wind
6.9
Kinoafisha Films Catch the Wind
6.9

Catch the Wind

, 1979
Look for the wind...
USSR / Adventure, Drama / 18+
Poster of Catch the Wind
6.9

Cast

Konstantin Grígoryev
Pavel
Pavel Kadochnikov
Pavel Kadochnikov
Sergey Sergeyevich
Mikhail Kononov
Mikhail Kononov
Vaska
Aleksandr Porokhovshchikov
Aleksandr Porokhovshchikov
Kapitan
Elena Proklova
Elena Proklova
Natasha
Lev Prygunov
Lev Prygunov
Viktor
Sergey Bachurskiy
Sergey Bachurskiy
Gavrya
Aleksandr Yanvaryov
Uryadnik
Nikolay Pogodin
Timofeyev
Vitali Titov
Obechkin
Director Vladimir Lyubomudrov
Writer Vladimir Lyubomudrov
Composer Eduard Artemyev
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 16 minutes
Production year 1979
World premiere 30 November 1979
Release date
30 November 1979 Russia 12+
Production Sverdlovskaya Kinostudiya
Also known as
Ishchi vetra..., Catch the Wind, Dödsryttarna, Hae tuulta, In Search of the Wind..., O anemos, Suche den Wind, Szukaj wiatru..., Vágta, Ищи ветра...

Film rating

6.9
Rate 10 votes
6.7 IMDb
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