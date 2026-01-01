Cast
Konstantin Grígoryev
Pavel
Aleksandr Yanvaryov
Uryadnik
Nikolay Pogodin
Timofeyev
Cast and Crew
Director
Vladimir Lyubomudrov
Writer
Vladimir Lyubomudrov
Composer
Eduard Artemyev
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 16 minutes
Production year
1979
World premiere
30 November 1979
Release date
|30 November 1979
|Russia
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|12+
Production
Sverdlovskaya Kinostudiya
Also known as
Ishchi vetra..., Catch the Wind, Dödsryttarna, Hae tuulta, In Search of the Wind..., O anemos, Suche den Wind, Szukaj wiatru..., Vágta, Ищи ветра...