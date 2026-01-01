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Poster of Nepyushchiy vorobey
7.2
Kinoafisha Films Nepyushchiy vorobey
7.2

Nepyushchiy vorobey

, 1960
Nepyushchiy vorobey
USSR / Animation, Family / 18+
Poster of Nepyushchiy vorobey
7.2

Cast

Georgy Vitsin
Georgy Vitsin
The Sparrow
Yelena Ponsova
Tamara Dmitrieva
Boris Olenin
Gennadiy Dudnik
Leonid Pirogov
Mikhail Eremeev
Klementina Rostovtseva
Sergey Martinson
Sergey Martinson
Grigory Shpigel
Director Leonid Amalrik
Writer Sergey Mikhalkov
Composer Nikita Bogoslovskiy
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 17 minutes
Production year 1960
World premiere 5 May 1960
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Nepyushchiy vorobey, A Sober Sparrow, Непьющий воробей, Karske varblane

Cartoon rating

7.2
Rate 10 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
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