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Poster of The Signpost to Destiny
5.6
Kinoafisha Films The Signpost to Destiny
5.6

The Signpost to Destiny

, 2007
Znak sudby
Ukraine / Romantic, Crime / 18+
Poster of The Signpost to Destiny
5.6

Cast

Olga Krasko
Olga Krasko
Svetlana Antonova
Svetlana Antonova
Pavel Trubiner
Pavel Trubiner
Viktor Shchur
Nina Antonova
Nina Antonova
Sergey Romanyuk
Grigoriy Bokovenko
Igor Mirkurbanov
Igor Mirkurbanov
Ilya Maier
Diana Rudychenko
Alla Sergiyko
Oleksii Trytenko
Director Oleg Filipenko
Writer Vadim Vyatkin
Cast and Crew

Film details

Country Ukraine
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2007
World premiere 28 May 2007
Release date
28 May 2007 Russia 16+
Production Star Media
Also known as
Znak sudby, The Signpost to Destiny, Знак судьбы

Film rating

5.6
Rate 10 votes
5.2 IMDb
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