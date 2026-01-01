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Poster of Mafiya bessmertna
5.0
Kinoafisha Films Mafiya bessmertna
5.0

Mafiya bessmertna

, 1993
Mafiya bessmertna
Russia / Crime, Action / 18+
Poster of Mafiya bessmertna
5.0

Cast

Dmitriy Pevtsov
Dmitriy Pevtsov
Viktor Grishanin
Tatyana Skorokhodova
Nina Chernyaeva
Leonard Tolstoy
Dmitriy 'Samson' Androsov
Bakhtiyar Zakirov
Joshua Suraj
Natalya Vasina
Gennadiy Makoev
Yuriy Ivanovich
Andrei Boltnev
Andrei Boltnev
Aleksey Drobyshev
Anatoliy Mambetov
'Talking Head'
Natalya Menshikova
Mikhail Bykov
Kurekhin
Director Leonid Partigul
Writer Maksim Glebovsky, Svetlana Prostokishina
Composer Boris Sinkin
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 1993
World premiere 1 January 1993
Release date
1 January 1993 Russia 12+
6 June 1993 USA
Production Evraziya, Sverdlovskaya Kinostudiya
Also known as
Mafiya bessmertna, The Mafia Is Immortal, Мафия бессмертна

Film rating

5.0
Rate 10 votes
4.8 IMDb
Place in the rating
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