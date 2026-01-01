Cast
Leonard Tolstoy
Dmitriy 'Samson' Androsov
Bakhtiyar Zakirov
Joshua Suraj
Gennadiy Makoev
Yuriy Ivanovich
Anatoliy Mambetov
'Talking Head'
Cast and Crew
Director
Leonid Partigul
Writer
Maksim Glebovsky, Svetlana Prostokishina
Composer
Boris Sinkin
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 29 minutes
Production year
1993
World premiere
1 January 1993
Release date
|1 January 1993
|Russia
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|12+
|6 June 1993
|USA
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Production
Evraziya, Sverdlovskaya Kinostudiya
Also known as
Mafiya bessmertna, The Mafia Is Immortal, Мафия бессмертна