Country Germany
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2019
Online premiere 1 August 2019
World premiere 1 August 2019
Release date
1 August 2019 Germany
26 June 2020 Poland
Worldwide Gross $2,086,431
Production Kiddinx Filmproduction, Rat Pack Filmproduktion, StudioCanal
Also known as
Benjamin Blümchen, Benjamin the Elephant, Arkadaşım Benjamin, Benjamin l'elefante, Benjamin l'éléphant, Benjamin, o Elefante, Słoń Benjamin
Director
Tim Trachte
Tim Trachte
Cast
Jürgen Kluckert
Manuel Santos Gelke
Tim Oliver Schultz
Tim Oliver Schultz
Heike Makatsch
Heike Makatsch
Film rating

3.8
Rate 10 votes
3.9 IMDb
Place in the rating
Quotes
Otto Benjamin, you are my best friend.
Benjamin Blümchen You're not.
[Otto looks surprised]
Benjamin Blümchen You are my very best friend.
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
