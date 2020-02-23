Cast
Leonor Silveira
Dona Romilda
Mawusi Tulani
Iná Nascimento
Clarissa Kiste
Maria Soares
Carolina Bianchi
Ana Soares
Thaia Perez
Isabel Soares
Agyei Augusto
João Nascimento
Rogério Brito
Antônio Nascimento
Cast and Crew
Director
Marco Dutra, Caetano Gotardo
Writer
Marco Dutra, Caetano Gotardo
Composer
Gui Braz, Salloma Salomão
Film details
Country
Brazil / France
Runtime
2 hours 0 minute
Production year
2020
Online premiere
16 February 2021
World premiere
23 February 2020
Production
Bord Cadre Films, Dezenove Som e Imagens, Filmes do Caixote
Also known as
Todos os Mortos, All the Dead Ones, All die Toten, Mind, aki elment, Svi mrtvi, Toți morții, Tous les Morts, Tüm Ölüler, Wszyscy zmarli, Все мертвецы