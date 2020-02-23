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Poster of All the Dead Ones
5.7
Kinoafisha Films All the Dead Ones
5.7

All the Dead Ones

, 2020
Todos os Mortos
Brazil, France / Drama / 18+
Poster of All the Dead Ones
5.7

Cast

Leonor Silveira
Dona Romilda
Thomas Aquino
Thomas Aquino
Eduardo
Alaíde Costa
Josefina
Mawusi Tulani
Iná Nascimento
Clarissa Kiste
Maria Soares
Carolina Bianchi
Ana Soares
Thaia Perez
Isabel Soares
Agyei Augusto
João Nascimento
Rogério Brito
Antônio Nascimento
Andrea Marquee
Carolina
Director Marco Dutra, Caetano Gotardo
Writer Marco Dutra, Caetano Gotardo
Composer Gui Braz, Salloma Salomão
Cast and Crew

Film details

Country Brazil / France
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2020
Online premiere 16 February 2021
World premiere 23 February 2020
Release date
10 December 2020 Brazil
Production Bord Cadre Films, Dezenove Som e Imagens, Filmes do Caixote
Also known as
Todos os Mortos, All the Dead Ones, All die Toten, Mind, aki elment, Svi mrtvi, Toți morții, Tous les Morts, Tüm Ölüler, Wszyscy zmarli, Все мертвецы

Film rating

5.7
Rate 11 votes
5.8 IMDb
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