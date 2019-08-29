Cast
Max Eigenmann
Joy Del Rosario
Kristoffer King
Dante Santos
Jordhen Suan
Angel Santos
Rene Durian
Judge Pakingan
Lourdes Javelosa-Indunan
Fiscal Quintana
Vincent Aureus
Attorney Gonzales
Stephen Humiwat
Attorney Cruz
Cast and Crew
Director
Raymund Ribay Gutierrez
Writer
Raymund Ribay Gutierrez
Composer
Diwa De Leon
Film details
Country
Philippines / France
Runtime
2 hours 6 minutes
Production year
2019
Online premiere
12 March 2021
World premiere
29 August 2019
Production
Bord Cadre Films, Center Stage Productions, Films Boutique
Also known as
Verdict, Ítélet, Nuosprendis, Werdykt, Wyrok, Вердикт, Присъда, 判決之後, 家暴裁决