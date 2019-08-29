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Poster of Verdict
6.3
Kinoafisha Films Verdict
6.3

Verdict

, 2019
Verdict
Philippines, France / Crime / 18+
Poster of Verdict
6.3

Cast

Max Eigenmann
Joy Del Rosario
Kristoffer King
Dante Santos
Jordhen Suan
Angel Santos
Rene Durian
Judge Pakingan
Lourdes Javelosa-Indunan
Fiscal Quintana
Vincent Aureus
Attorney Gonzales
Stephen Humiwat
Attorney Cruz
Liza Schneider
Isabel
Sidney Schneider
Sid
Dolly de Leon
Elsa
Director Raymund Ribay Gutierrez
Writer Raymund Ribay Gutierrez
Composer Diwa De Leon
Cast and Crew

Film details

Country Philippines / France
Runtime 2 hours 6 minutes
Production year 2019
Online premiere 12 March 2021
World premiere 29 August 2019
Production Bord Cadre Films, Center Stage Productions, Films Boutique
Also known as
Verdict, Ítélet, Nuosprendis, Werdykt, Wyrok, Вердикт, Присъда, 判決之後, 家暴裁决

Film rating

6.3
Rate 12 votes
6.7 IMDb
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