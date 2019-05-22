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5.3
Kinoafisha Films Particles
5.3

Particles

, 2019
Les Particules
France, Switzerland / Drama / 18+
5.3

Cast

Thomas Daloz
Pierre-André, dit P.A.
Néa Lüders
Roshine
Salvatore Ferro
Mérou
Emma Josserand
Léa
Léo Couilfort
Cole
Nicolas Marcant
JB
Valérie Randu
La prof de maths
Guy Julliard
Le photographe de classe
Christian Landreau
Le maire
Liam Gras
Adam, le copain au squat
Director Blaise Harrison
Writer Blaise Harrison, Mariette Désert, Dimitri Kourtchine, Julien Bouissoux
Composer Èlg
Cast and Crew

Film details

Country France / Switzerland
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2019
World premiere 22 May 2019
Release date
5 June 2019 France
Production Les Films du Poisson, Bande a Part Films, Auvergne Rhône-Alpes Cinéma
Also known as
Les particules, Particles, Частицы, 萬物謎蹤

Film rating

5.3
Rate 13 votes
5.3 IMDb
Updated 12 November 2020
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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