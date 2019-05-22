Cast
Thomas Daloz
Pierre-André, dit P.A.
Valérie Randu
La prof de maths
Guy Julliard
Le photographe de classe
Christian Landreau
Le maire
Liam Gras
Adam, le copain au squat
Cast and Crew
Director
Blaise Harrison
Writer
Blaise Harrison, Mariette Désert, Dimitri Kourtchine, Julien Bouissoux
Composer
Èlg
Film details
Country
France / Switzerland
Runtime
1 hour 38 minutes
Production year
2019
World premiere
22 May 2019
Production
Les Films du Poisson, Bande a Part Films, Auvergne Rhône-Alpes Cinéma
Also known as
Les particules, Particles, Частицы, 萬物謎蹤