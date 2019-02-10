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Poster of Hellhole
5.2
Hellhole - Trailer
Kinoafisha Films Hellhole
5.2

Hellhole

, 2019
Hellhole
Belgium, Netherlands / Drama / 18+
Trailers
Poster of Hellhole
5.2
Hellhole - Trailer
Hellhole  Trailer

Cast

Alba Rohrwacher
Alba Rohrwacher
Alba
Hamza Belarbi
Mehdi
Willy Thomas
Wannes
Lubna Azabal
Lubna Azabal
Samira
Amine Benhilal
Ahmed
Kristof Coenen
Kristof Coenen
Mieke De Groote
Els
Jeroen Van der Ven
Boris
Director Bas Devos
Writer Bas Devos
Composer James Kirby
Cast and Crew

Film details

Country Belgium / Netherlands
Runtime 1 hour 22 minutes
Production year 2019
World premiere 10 February 2019
Release date
20 March 2019 Belgium
28 March 2019 Hong Kong
Production Minds Meet
Also known as
Hellhole, 下一站，地狱, 恐懼吞噬城市

Film rating

5.2
Rate 13 votes
5.3 IMDb

Film Trailers

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