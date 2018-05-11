Menu
Poster of Diamantino
6.4 IMDb Rating: 6.3
Diamantino

Diamantino 18+
Country Portugal / France / Brazil
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2018
Online premiere 7 July 2018
World premiere 11 May 2018
19 April 2019 Canada
28 November 2018 France
30 May 2019 Germany
15 August 2019 Italy
18 January 2019 Japan
4 April 2019 Portugal
Worldwide Gross $235,041
Production Maria & Mayer, Les Films du Bélier, Syndrome Films
Diamantino, Diamantino - Il calciatore più forte del mondo, Tristes Monroes, Ντιαμαντίνο, Диамантино, Діамантіно, ディアマンティーノ　未知との遭遇, 落入凡間的球星, 金童藥不要
Gabriel Abrantes
6.4
6.3 IMDb
