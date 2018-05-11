Diamantino
Diamantino
18+
Country
Portugal / France / Brazil
Runtime
1 hour 32 minutes
Production year
2018
Online premiere
7 July 2018
World premiere
11 May 2018
Release date
|19 April 2019
|Canada
|
|
|28 November 2018
|France
|
|
|30 May 2019
|Germany
|
|
|15 August 2019
|Italy
|
|
|18 January 2019
|Japan
|
|
|4 April 2019
|Portugal
|
|
Worldwide Gross
$235,041
Production
Maria & Mayer, Les Films du Bélier, Syndrome Films
Also known as
Diamantino, Diamantino - Il calciatore più forte del mondo, Tristes Monroes, Ντιαμαντίνο, Диамантино, Діамантіно, ディアマンティーノ 未知との遭遇, 落入凡間的球星, 金童藥不要