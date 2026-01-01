Cast
Valerii Sheptekita
Kasyanov
Cast and Crew
Director
Vyacheslav Krishtofovich
Writer
Viktor Merezhko
Composer
Vadim Khrapachov
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 25 minutes
Production year
1986
World premiere
12 December 1986
Release date
|12 December 1986
|Russia
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|12+
|13 May 1988
|Germany
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Production
Dovzhenko Film Studios
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