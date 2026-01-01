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Poster of Odinokaya zhenshchina zhelayet poznakomitsya
6.9
Kinoafisha Films Odinokaya zhenshchina zhelayet poznakomitsya
6.9

Odinokaya zhenshchina zhelayet poznakomitsya

, 1986
Odinokaya zhenshchina zhelayet poznakomitsya
USSR / Drama, Comedy / 18+
Poster of Odinokaya zhenshchina zhelayet poznakomitsya
6.9

Cast

Irina Kupchenko
Irina Kupchenko
Klavdiya
Aleksandr Zbruyev
Aleksandr Zbruyev
Valentin
Marianna Vertinskaya
Marianna Vertinskaya
Anna Vorobyeva
Valerii Sheptekita
Kasyanov
Yelena Solovey
Yelena Solovey
Neighbor
Lyudmila Volkova
Neonila Hnepovska
Marharyta Krynytsyna
Alitsiya Omelchuk
Irina Tereshchenko
Director Vyacheslav Krishtofovich
Writer Viktor Merezhko
Composer Vadim Khrapachov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 1986
World premiere 12 December 1986
Release date
12 December 1986 Russia 12+
13 May 1988 Germany
Production Dovzhenko Film Studios
Also known as
Odinokaya zhenshchina zhelayet poznakomitsya, Alleinstehende Frau sucht Bekanntschaft..., Egyedülálló nő társat keres, Ensam kvinna söker livsledsagare, Lonely Woman Seeks Lifetime Companion, Mujer sola busca compañía, O femeie singură, Samotna pozna pana..., Yksinäinen nainen etsii elämäntoveria, Одинокая женщина желает познакомиться, Самотна жена търси запознанство, Самотня жінка бажає познайомитися...

Film rating

6.9
Rate 11 votes
6.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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