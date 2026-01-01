Cast
Sergey Kagakov
Sasha Ivitskiy
Yahyo Fayzullayev
Sharaf Shamsiyev
Vladimir Antonov
Savchenko
Vladimir Borchaninov
Agafonov
Cast and Crew
Director
Timur Zoloyev
Writer
Grigory Glazov
Composer
Evgeniy Ptichkin
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 21 minutes
Production year
1981
World premiere
16 August 1982
Release date
|16 August 1982
|Russia
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|12+
|16 August 1982
|Kazakhstan
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|16 August 1982
|Ukraine
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Production
Odessa Film Studios, Dovzhenko Film Studios
Also known as
Ozhidanie polkovnika Shalygina, Colonel Malyagin's Waiting, Ожидание полковника Шалыгина