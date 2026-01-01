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Poster of Ozhidanie polkovnika Shalygina
6.4
Kinoafisha Films Ozhidanie polkovnika Shalygina
6.4

Ozhidanie polkovnika Shalygina

, 1981
Ozhidanie polkovnika Shalygina
USSR / War / 18+
Poster of Ozhidanie polkovnika Shalygina
6.4

Cast

Boris Galkin
Boris Galkin
Pyotr Belov
Viktor Plyut
Georgiy Valerianovich
Sergey Kachanov
Aleksey Zolotnitskiy
Stanikov
Irina Ponomaryova
Irina Ponomaryova
Yuliya
Sergey Kagakov
Sasha Ivitskiy
Yahyo Fayzullayev
Sharaf Shamsiyev
Rustam Turayev
Ulmas
Valeri Poletayev
Telnov
Vladimir Antonov
Savchenko
Vladimir Borchaninov
Agafonov
Director Timur Zoloyev
Writer Grigory Glazov
Composer Evgeniy Ptichkin
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 21 minutes
Production year 1981
World premiere 16 August 1982
Release date
16 August 1982 Russia 12+
16 August 1982 Kazakhstan
16 August 1982 Ukraine
Production Odessa Film Studios, Dovzhenko Film Studios
Also known as
Ozhidanie polkovnika Shalygina, Colonel Malyagin's Waiting, Ожидание полковника Шалыгина

Film rating

6.4
Rate 14 votes
6.4 IMDb
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