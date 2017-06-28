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Poster of Pinsky
6.4
Kinoafisha Films Pinsky
6.4

Pinsky

, 2017
Pinsky
USA / Comedy / 18+
Poster of Pinsky
6.4

Cast

Alan Blumenfeld
Rabbi Bob Stern
Allie Marshall
Allie Marshall
Ara Woland
Victor Pinsky
Rebecca Karpovsky
Sophia Pinsky
Jacob Brandt
Trevor Selibovsky
Larisa Popova
Marina Pinsky
Eduard Snitkovskiy
Ilya Pinsky
Sam Jay
Sam Jay
Sam
Maria Natapov
Kiki Selibovsky
Galina Gutkin
Natasha Selibovsky
Avery Bargar
Dominic Galliano
Director Amanda Lundquist
Writer Rebecca Karpovsky, Amanda Lundquist, Will Morningstar
Composer Sasha Papernik
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 12 minutes
Production year 2017
Online premiere 12 February 2019
World premiere 28 June 2017
Also known as
Pinsky

Film rating

6.4
Rate 13 votes
Place in the rating
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