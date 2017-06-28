Cast
Alan Blumenfeld
Rabbi Bob Stern
Rebecca Karpovsky
Sophia Pinsky
Jacob Brandt
Trevor Selibovsky
Larisa Popova
Marina Pinsky
Eduard Snitkovskiy
Ilya Pinsky
Maria Natapov
Kiki Selibovsky
Galina Gutkin
Natasha Selibovsky
Avery Bargar
Dominic Galliano
Cast and Crew
Director
Amanda Lundquist
Writer
Rebecca Karpovsky, Amanda Lundquist, Will Morningstar
Composer
Sasha Papernik
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 12 minutes
Production year
2017
Online premiere
12 February 2019
World premiere
28 June 2017