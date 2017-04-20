ProductionNational Theatre Live, National Theatre, The Old Vic Theatre
Also known as
National Theatre Live: Rosencrantz & Guildenstern Are Dead, National Theatre Live: Rozenkranc i Gildenstern nie żyją, Rosencrantz & Guildenstern Are Dead, Розенкранц і Ґільденстерн мертві, ナショナル・シアター・ライヴ 2018 「ローゼンクランツとギルデンスターンは死んだ」, National Theatre at Home: Rosencrantz & Guildenstern Are Dead, National Theatre Live/The Old Vic: Rosencrantz & Guildenstern Are Dead, NT Live: Rosencrantz & Guildenstern Are Dead, NT Live/The Old Vic: Rosencrantz & Guildenstern Are Dead, Rosencrantz & Guildenstern Are Dead by Tom Stoppard
Film rating
7.3
Rate15 votes
7.8IMDb
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