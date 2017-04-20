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Poster of Rosencrantz and Guildenstern are Dead
7.3
Kinoafisha Films Rosencrantz and Guildenstern are Dead
7.3

Rosencrantz and Guildenstern are Dead

, 2017
Rosencrantz and Guildenstern are Dead
Great Britain / Theatrical / 18+
Poster of Rosencrantz and Guildenstern are Dead
7.3

Cast

Daniel Radcliffe
Daniel Radcliffe
Rosencrantz
Joshua McGuire
Guildenstern
Luke Mullins
Hamlet
Theo Ogundipe
David Haig
David Haig
The Player
Louisa Beadel
Player
Josie Dunn
Player
Matthew Durkan
Alfred
Evlyne Oyedokun
Player
Alex Sawyer
Player
Tim van Eyken
Player
Director David Leveaux
Writer Tom Stoppard
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 3 hours 20 minutes
Production year 2017
World premiere 20 April 2017
Production National Theatre Live, National Theatre, The Old Vic Theatre
Also known as
National Theatre Live: Rosencrantz & Guildenstern Are Dead, National Theatre Live: Rozenkranc i Gildenstern nie żyją, Rosencrantz & Guildenstern Are Dead, Розенкранц і Ґільденстерн мертві, ナショナル・シアター・ライヴ 2018 「ローゼンクランツとギルデンスターンは死んだ」, National Theatre at Home: Rosencrantz & Guildenstern Are Dead, National Theatre Live/The Old Vic: Rosencrantz & Guildenstern Are Dead, NT Live: Rosencrantz & Guildenstern Are Dead, NT Live/The Old Vic: Rosencrantz & Guildenstern Are Dead, Rosencrantz & Guildenstern Are Dead by Tom Stoppard

Film rating

7.3
Rate 15 votes
7.8 IMDb
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