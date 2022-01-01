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TheatreHD: Розенкранц и Гильденстерн мертвы
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Розенкранц и Гильденстерн мертвы
Rosencrantz and Guildenstern are Dead

TheatreHD: Розенкранц и Гильденстерн мертвы, 2017

2017 / Великобритания
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О фильме

Блестящая интеллектуальная комедия Тома Стоппарда отмечает свой полувековой юбилей этой постановкой Дэвида Лево на сцене театра «Олд Вик» с участием Дэниэла Рэдклиффа. Главные герои этой уморительно смешной пьесы, в одночасье превратившей молодого Стоппарда в крупную фигуру британского театра, — два второстепенных персонажа «Гамлета», Розенкранц и Гильденстерн. Эта нелепая парочка вываливается на авансцену и тщетно пытается постичь смысл происходящего, пока вокруг нее разворачиваются знакомые события знаменитой шекспировской трагедии.

мало голосов Оцените
3 голоса
Продолжительность 3 часа 20 минут
Год выпуска 2017
Возраст 16+
Режиссер
Дэвид Лево
В ролях
Дэниел Рэдклифф
Дэниел Рэдклифф
Джошуа МакГуайр
Люк Маллинс
Тео Огандип
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Розенкранц и Гильденстерн мертвы 1 постер
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