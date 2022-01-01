TheatreHD: Розенкранц и Гильденстерн мертвы, 2017

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о выходе в прокат О фильме Блестящая интеллектуальная комедия Тома Стоппарда отмечает свой полувековой юбилей этой постановкой Дэвида Лево на сцене театра «Олд Вик» с участием Дэниэла Рэдклиффа. Главные герои этой уморительно смешной пьесы, в одночасье превратившей молодого Стоппарда в крупную фигуру британского театра, — два второстепенных персонажа «Гамлета», Розенкранц и Гильденстерн. Эта нелепая парочка вываливается на авансцену и тщетно пытается постичь смысл происходящего, пока вокруг нее разворачиваются знакомые события знаменитой шекспировской трагедии. Развернуть мало голосов Оцените 3 голоса Продолжительность 3 часа 20 минут Год выпуска 2017 Возраст 16+ Режиссер Дэвид Лево В ролях Дэниел Рэдклифф Джошуа МакГуайр Люк Маллинс Тео Огандип Все актеры и съемочная группа 1 постер

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