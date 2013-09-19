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Poster of The Enemy Within
6.9
Kinoafisha Films The Enemy Within
6.9

The Enemy Within

, 2013
O ehthros mou
Greece / Drama / 18+
Poster of The Enemy Within
6.9

Synopsis

A violent dilemma in Athens today.

Cast

Manolis Mavromatakis
Kostas Stasinos - Father
Maria Zormpa
Rania Stasinou - Mother
Giorgos Gallos
Sotiris Logaras - Neighbour
Antonis Karistinos
Achilleas - friend
Thanasis Papageorgiou
Father-in-Law
Ariadni Kavalierou
Louiza Stasinou - Daughter
Ilias Moulas
Andreas Stasinos - Son
Vesela Kazakova
Romanian Woman
Tudor Chirila
Romanian Man
Kostas Antalopoulos
Police Officer
Director Yorgos Tsemberopoulos
Writer Giannis Tsiros
Composer Akis Daoutis
Cast and Crew

Film details

Country Greece
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2013
Online premiere 20 March 2014
World premiere 19 September 2013
Release date
13 November 2013 Great Britain
14 November 2013 Greece
13 November 2013 Sweden 15
Worldwide Gross $48,152
Production BlackBird Productions, Filmiki Etairia, Greek Film Centre (GFC)
Also known as
O ehthros mou, The Enemy Within, Ο εχθρός μου

Film rating

6.9
Rate 15 votes
6.9 IMDb
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