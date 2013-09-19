Cast
Manolis Mavromatakis
Kostas Stasinos - Father
Maria Zormpa
Rania Stasinou - Mother
Giorgos Gallos
Sotiris Logaras - Neighbour
Antonis Karistinos
Achilleas - friend
Thanasis Papageorgiou
Father-in-Law
Ariadni Kavalierou
Louiza Stasinou - Daughter
Ilias Moulas
Andreas Stasinos - Son
Vesela Kazakova
Romanian Woman
Tudor Chirila
Romanian Man
Kostas Antalopoulos
Police Officer
Cast and Crew
Director
Yorgos Tsemberopoulos
Writer
Giannis Tsiros
Composer
Akis Daoutis
Film details
Country
Greece
Runtime
1 hour 47 minutes
Production year
2013
Online premiere
20 March 2014
World premiere
19 September 2013
Release date
|13 November 2013
|Great Britain
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|14 November 2013
|Greece
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|13 November 2013
|Sweden
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|15
Worldwide Gross
$48,152
Production
BlackBird Productions, Filmiki Etairia, Greek Film Centre (GFC)
Also known as
O ehthros mou, The Enemy Within, Ο εχθρός μου