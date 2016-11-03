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7.3
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24 Snow
7.3
24 Snow
, 2015
24 Snow
Russia / Drama, Documentary / 18+
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Trailers
7.3
24 Snow
Trailer
Trailer
Cast
Mikhail Barynin
Director
Mikhail Barynin
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2015
World premiere
3 November 2016
Release date
8 April 2021
Russia
Кинологистика
18+
Also known as
24 Snow, 24 snega, 24 sniegi, 24 снега
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Film rating
7.3
Rate
16
votes
7.5
IMDb
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