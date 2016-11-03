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Poster of 24 Snow
7.3
24 Snow - Trailer
Kinoafisha Films 24 Snow
7.3

24 Snow

, 2015
24 Snow
Russia / Drama, Documentary / 18+
Trailers
Poster of 24 Snow
7.3
24 Snow - Trailer
24 Snow  Trailer

Cast

Mikhail Barynin
Director Mikhail Barynin
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2015
World premiere 3 November 2016
Release date
8 April 2021 Russia Кинологистика 18+
Also known as
24 Snow, 24 snega, 24 sniegi, 24 снега

Film rating

7.3
Rate 16 votes
7.5 IMDb
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