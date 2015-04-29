Cast
Cast and Crew
Director
Arne Toonen
Writer
Marjon Hoffman, Lotte Tabbers
Film details
Country
Netherlands
Runtime
1 hour 42 minutes
Production year
2015
Online premiere
29 November 2015
World premiere
29 April 2015
Release date
|21 December 2016
|Germany
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|6
|29 April 2015
|Netherlands
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Worldwide Gross
$1,290,606
Production
Shooting Star Filmcompany BV, Hazazah Pictures, Wrap the Gap
Also known as
De Boskampi's, Little Gangster, The Little Gangster, Gangsteri i Vogël, Kleine Gangster, Mali gangster, Malý gangster, O Pequeno Gângster, Семья Боскампи