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Poster of The Little Gangster
7.0
Kinoafisha Films The Little Gangster
7.0

The Little Gangster

, 2015
De Boskampi's
Netherlands / Comedy, Family, Adventure / 18+
Poster of The Little Gangster
7.0

Synopsis

Rik Boskamp is dreaming of a different life where he's not constantly bullied in and one in which his father is not a total loser.

Cast

Thor Braun
Rikkie
Henry van Loon
Paul
Meral Polat
Gina
Rick Lens
Roderick
René van 't Hof
Fred
Thijn Brobbel
Noah
Noël Keulen
Anton
Ellen Pieters
Riet
Loes Haverkort
Wanda
Lineke Rijxman
Gerda
Director Arne Toonen
Writer Marjon Hoffman, Lotte Tabbers
Cast and Crew

Film details

Country Netherlands
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2015
Online premiere 29 November 2015
World premiere 29 April 2015
Release date
21 December 2016 Germany 6
29 April 2015 Netherlands
Worldwide Gross $1,290,606
Production Shooting Star Filmcompany BV, Hazazah Pictures, Wrap the Gap
Also known as
De Boskampi's, Little Gangster, The Little Gangster, Gangsteri i Vogël, Kleine Gangster, Mali gangster, Malý gangster, O Pequeno Gângster, Семья Боскампи

Film rating

7.0
Rate 11 votes
7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 1 September 2021
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