Cast
Shahadat Hossain
Roya's Husband
Cast and Crew
Director
Rubaiyat Hossain
Writer
Rubaiyat Hossain
Composer
Shayan Chowdhury Arnob
Film details
Country
Bangladesh
Runtime
1 hour 28 minutes
Production year
2015
World premiere
27 October 2015
Release date
|22 January 2016
|Bangladesh
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|27 October 2015
|Brazil
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|7 June 2017
|France
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Production
Era Motion Pictures, Khona Talkies
Also known as
Under Construction, Em Construção, Fejlesztés alatt, Les lauriers roses rouges, Les Lauriers-roses rouges, Teren budowy