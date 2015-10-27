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Poster of Under Construction
6.6
Kinoafisha Films Under Construction
6.6

Under Construction

, 2015
Under Construction
Bangladesh / Drama / 18+
Poster of Under Construction
6.6

Synopsis

Under Construction is about a modern Muslim woman struggling to find herself in the sprawl of urban Bangladesh.

Cast

Shahana Goswami
Roya
Rikita Nandini Shimu
Moyna
Mita Rahman
Roya's Mother
Rahul Bose
Imtiaz Ilahi
Shahadat Hossain
Roya's Husband
Shohel Mondol
Sabuj
Director Rubaiyat Hossain
Writer Rubaiyat Hossain
Composer Shayan Chowdhury Arnob
Cast and Crew

Film details

Country Bangladesh
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2015
World premiere 27 October 2015
Release date
22 January 2016 Bangladesh
27 October 2015 Brazil
7 June 2017 France
Production Era Motion Pictures, Khona Talkies
Also known as
Under Construction, Em Construção, Fejlesztés alatt, Les lauriers roses rouges, Les Lauriers-roses rouges, Teren budowy

Film rating

6.6
Rate 14 votes
6.7 IMDb
Updated 1 September 2021
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