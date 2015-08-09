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Poster of Floride
6.5
Kinoafisha Films Floride
6.5

Floride

, 2015
Floride
France / Drama, Comedy / 18+
Poster of Floride
6.5

Cast

Jean Rochefort
Jean Rochefort
Claude Lherminier
Sandrine Kiberlain
Sandrine Kiberlain
Carole Lherminier
Laurent Lucas
Laurent Lucas
Thomas
Anamaria Marinca
Anamaria Marinca
Ivona
Clément Métayer
Robin
Coline Beal
Juliette
Édith Le Merdy
Mme Forgeat
Christèle Tual
Hôtesse #1
Carine Piazzi
Hôtesse #2
Stéphanie Bataille
Directrice maison de santé
Director Philippe Le Guay
Writer Florian Zeller, Jérôme Tonnerre, Philippe Le Guay
Composer Jorge Arriagada
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2015
Online premiere 9 August 2015
World premiere 9 August 2015
Release date
12 May 2016 Denmark
12 August 2015 France
5 May 2016 Italy
13 November 2015 Sweden
Budget €8,000,000
Worldwide Gross $2,923,145
Production Gaumont, F Comme Film, Ciné@
Also known as
Floride, Florida, A Viagem de Meu Pai, Floryda, Matkalla Floridaan, Min fars store rejse, Reisen til Florida, Resan till Florida, Флорида, 父はフロリダを夢見て

Film rating

6.5
Rate 12 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 1 September 2021
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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