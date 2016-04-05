Similar films for The Threepenny Opera
National Theatre Live: Othello Theatrical
2012, Great Britain
6.0
National Theatre Live: Young Marx Theatrical
2017, Great Britain
7.0
National Theatre Live: The Audience Drama, Biography, Theatrical
2012, Great Britain
7.0
Behind the Beautiful Forevers Theatrical
2014, Great Britain
8.0
National Theatre Live: Small Island Theatrical
2019, Great Britain
8.0
Macbeth: Rory Kinnear Theatrical
2018, Great Britain
7.0
Everyman Drama, Theatrical
2015, Great Britain
7.0
National Theatre: 50 Years on Stage Theatrical
2013, Great Britain
7.0
Coriolanus Theatrical
2014, Great Britain
7.0
Hamlet Theatrical
2012, Great Britain
0.0