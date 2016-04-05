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Poster of The Threepenny Opera
8.2
Kinoafisha Films The Threepenny Opera
8.2

The Threepenny Opera

, 2016
The Threepenny Opera
Great Britain / Theatrical / 18+
Poster of The Threepenny Opera
8.2

Cast

Nick Holder
Haydn Gwynne
Mrs. Celia Peachum
Rosalie Craig
Polly Peachum
Peter de Jersey
Rory Kinnear
Rory Kinnear
Captain Macheath
Sarah Amankwah
Filch
Hammed Animashaun
Hammed Animashaun
Jimmy 'Retail'
Toyin Ayedun-Alase
Vixen
Jamie Beddard
Mathias aka The Shadow
Rebecca Brewer
Betty
Andrew Buckley
Walter aka The Scholar
Ricky Butt
Ruby
Director Rufus Norris, Nick Wickham
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 2 hours 40 minutes
Production year 2016
World premiere 5 April 2016
Release date
5 April 2016 Russia 16+
5 April 2016 Kazakhstan
5 April 2016 Ukraine
Worldwide Gross $459,578
Also known as
National Theatre Live: The Threepenny Opera, The Threepenny Opera: National Theatre Live, ナショナル・シアター・ライヴ 2017 「三文オペラ」, National Theatre at Home: The Threepenny Opera, The Threepenny Opera, The Threepenny Opera by Bertolt Brecht and Kurt Weill in collaboration with Elisabeth Hauptmann in a new adaptation by Simon Stephens, 3 Penny Opera, National Theatre Live: 3 Penny Opera, NT Live: 3 Penny Opera, NT Live: The Threepenny Opera, National Theatre at Home: 3 Penny Opera

Film rating

8.2
Rate 10 votes
8.2 IMDb
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