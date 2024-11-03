Menu
Synopsis

The story of how a green-skinned woman framed by the Wizard of Oz becomes the Wicked Witch of the West; feature film based on the Broadway musical.
Wicked - trailer #2
Wicked  trailer #2
Country USA
Runtime 2 hours 40 minutes
Production year 2024
Online premiere 30 December 2024
World premiere 3 November 2024
Release date
30 November 2024 Russia
22 November 2024 American Samoa
28 November 2024 Argentina
21 November 2024 Australia
27 November 2024 Azerbaijan
4 December 2024 Belgium
28 November 2024 Bolivia
28 November 2024 Brazil
27 November 2024 Bulgaria
22 November 2024 Canada PG
28 November 2024 Chile
6 December 2024 China
28 November 2024 Colombia
28 November 2024 Croatia o.A.
5 December 2024 Czechia
21 November 2024 Dominican Republic
28 November 2024 Ecuador
6 December 2024 Estonia
29 November 2024 Finland
27 November 2024 France
21 November 2024 Georgia PG
28 November 2024 Germany
28 November 2024 Great Britain
27 November 2024 Hong Kong
5 December 2024 Hungary 6
29 November 2024 Iceland Unrated
22 November 2024 India
20 November 2024 Indonesia
22 November 2024 Ireland PG
28 November 2024 Israel
27 November 2024 Italy
7 March 2025 Japan
21 November 2024 Kazakhstan 12+
27 November 2024 Kyrgyzstan
29 November 2024 Latvia
29 November 2024 Lithuania
21 November 2024 Malaysia P13
28 November 2024 Mexico
27 November 2024 Moldova
28 November 2024 Montenegro o.A.
5 December 2024 Netherlands
21 November 2024 New Zealand
21 November 2024 Panama
28 November 2024 Paraguay
28 November 2024 Peru
20 November 2024 Philippines PG
29 November 2024 Poland
21 November 2024 Puerto Rico PG
5 December 2024 Qatar
22 November 2024 Romania o.A.
21 November 2024 Saudi Arabia
28 November 2024 Serbia o.A.
28 November 2024 Singapore
5 December 2024 Slovakia 12
29 November 2024 South Africa
27 November 2024 South Korea
25 December 2024 Spain
22 November 2024 Sweden 7
29 November 2024 Taiwan, Province of China
27 November 2024 Tajikistan
28 November 2024 Thailand
22 November 2024 Turkey
28 November 2024 UAE 18TC
25 December 2024 USA
27 November 2024 Ukraine
28 November 2024 Uruguay
27 November 2024 Uzbekistan
28 November 2024 Venezuela
29 November 2024 Viet Nam
21 November 2024 Virgin Islands (U.S.) PG
Budget $150,000,000
Worldwide Gross $756,443,397
Production Universal Pictures, Marc Platt Productions, Moving Pictures (I)
Also known as
Wicked: Part I, Wicked, Wicked: Parte I, Злая: Сказка о ведьме Запада, 魔法壞女巫, Čarodejka, Čarodějka, Ļaunā, Malvadas - Parte 1, Mirsha'at, Piktoji, Vrăjitoarele, Wicked - Teil 1, Wicked: Phần 1, Wicked: Première Partie, Wicked: Teil 1, Wicked: Чародійка, Zlica, Злица, Злосторница: Част първа, ウィキッド　ふたりの魔女, 魔法坏女巫
Director
Jon Chu
Jon Chu
Cast
Cynthia Erivo
Cynthia Erivo
Ariana Grande
Ariana Grande
Michelle Yeoh
Michelle Yeoh
Jeff Goldblum
Jeff Goldblum
Jonathan Bailey
Jonathan Bailey
Cast and Crew
Film rating

7.8
Rate 68 votes
7.4 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  532 In the Musical genre  25 In the Fantasy genre  40 In the Romantic genre  75 In films of USA  358
Film Reviews
Юлия Рудакова 1 December 2024, 18:28
Это ужас. Не тратьте свое время. Ушли через час, он длится почти три, а надо было уйти раньше.

Вся повесточка - негры, сексуальные меньшинства,… Read more…
miraszhumashev.mz 17 June 2024, 22:46
Жду этот шедевр у нас в стране😍
Quotes
Wizard The best way to bring folks together is to give them a real good enemy.
Wicked - trailer #2
Wicked Trailer #2
Wicked - teaser #2
Wicked Teaser #2
