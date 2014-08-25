Film details
Country
Australia
Runtime
1 hour 24 minutes
Production year
2015
Online premiere
14 January 2017
World premiere
25 August 2014
Release date
|15 September 2016
|Russia
| Кинологистика
|16+
|15 September 2016
|Belarus
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|25 August 2014
|Great Britain
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|15 September 2016
|Kazakhstan
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|3 July 2015
|Turkey
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|15 September 2016
|Ukraine
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Worldwide Gross
$79,269
Production
Thirteen Disciples
Also known as
Lemon Tree Passage, A Lenda Negra, Death Passage, Pasaje al más allá, Spustoszenie, The Passage, Vahşet Geçidi, Vùng Đất Ma, Лемон Три Пасседж, パッセージ 牙剥く森, 命斷陰陽路