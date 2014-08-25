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Poster of Lemon Tree Passage
4.7
Lemon Tree Passage - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Lemon Tree Passage
4.7

Lemon Tree Passage

, 2015
Lemon Tree Passage
Australia / Thriller, Horror / 18+
Trailers
Poster of Lemon Tree Passage
4.7
Lemon Tree Passage - Dubbed trailer
Lemon Tree Passage  Dubbed trailer

Cast

Tim Pocock
Tim Pocock
Toby
Andrew Ryan
Andrew Ryan
Oscar
Jessica Tovey
Jessica Tovey
Maya
Tim Phillipps
Tim Phillipps
Geordie
Nicholas Gunn
Sam
Pippa Black
Amelia
Piéra Shannon
Brianna
Dean Kirkright
Gang Member
Director David Campbell
Composer Joachim Horsley
Cast and Crew

Film details

Country Australia
Runtime 1 hour 24 minutes
Production year 2015
Online premiere 14 January 2017
World premiere 25 August 2014
Release date
15 September 2016 Russia Кинологистика 16+
15 September 2016 Belarus
25 August 2014 Great Britain
15 September 2016 Kazakhstan
3 July 2015 Turkey
15 September 2016 Ukraine
Worldwide Gross $79,269
Production Thirteen Disciples
Also known as
Lemon Tree Passage, A Lenda Negra, Death Passage, Pasaje al más allá, Spustoszenie, The Passage, Vahşet Geçidi, Vùng Đất Ma, Лемон Три Пасседж, パッセージ　牙剥く森, 命斷陰陽路

Film rating

4.7
Rate 10 votes
3.9 IMDb
Updated 23 February 2026

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Lemon Tree Passage - Dubbed trailer
Lemon Tree Passage Dubbed trailer
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