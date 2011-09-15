Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of National Theatre Live: One Man, Two Guvnors
8.0
Kinoafisha Films National Theatre Live: One Man, Two Guvnors
8.0

National Theatre Live: One Man, Two Guvnors

, 2011
One Man Two Guvnors
Great Britain / Comedy, Theatrical / 18+
Poster of National Theatre Live: One Man, Two Guvnors
8.0

Cast

James Corden
James Corden
Francis Henshall
Jemima Rooper
Rachel Crabbe
Suzanne Toase
Dolly
Trevor Laird
Lloyd Boateng
Fred Ridgeway
Charlie 'the Duck' Clench
Claire Lams
Pauline Clench
Martyn Ellis
Harry Dangle
Daniel Rigby
Daniel Rigby
Alan Dangle
Oliver Chris
Oliver Chris
Stanley Stubbers
David Benson
Gareth
Director Nicholas Hytner, Robin Lough
Writer Richard Bean, Carlo Goldoni
Composer Grant Olding
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 3 hours 0 minute
Production year 2011
Online premiere 2 April 2020
World premiere 15 September 2011
Release date
15 September 2011 Russia CoolConnections 16+
15 September 2011 Kazakhstan
15 September 2011 Ukraine
Worldwide Gross $1,691,794
Production Royal National Theatre
Also known as
National Theatre Live: One Man, Two Guvnors, NT Live: One Man, Two Guvnors, Один слуга, два господина, ナショナル・シアター・ライヴ 2017 「一人の男と二人の主人」, 英国国家剧院现场：一仆二主, One Man, Two Guvnors, National Theatre at Home: One Man, Two Guvnors, One Man, Two Guvnors - National Theatre Live, One Man, Two Guvnors - NT Live

Film rating

8.0
Rate 11 votes
8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 26 August 2024
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for National Theatre Live: One Man, Two Guvnors

Fleabag
Fleabag Theatrical
2019, Great Britain
8.0
National Theatre Live: Small Island
National Theatre Live: Small Island Theatrical
2019, Great Britain
8.0
Antony & Cleopatra
Antony & Cleopatra Theatrical
2018, Great Britain
7.0
Twelfth Night
Twelfth Night Theatrical
2017, Great Britain
7.0
Cat on a hot tin roof
Cat on a hot tin roof Theatrical
2017, Great Britain
6.0
A Streetcar Named Desire
A Streetcar Named Desire Theatrical
2014, Great Britain
7.0
Coriolanus
Coriolanus Theatrical
2014, Great Britain
7.0
Treasure Island
Treasure Island Theatrical
2014, Great Britain
7.0
Frankenstein
Frankenstein Sci-Fi, Romantic, Drama
2011, Great Britain
7.0
National Theatre Live: Julius Caesar
National Theatre Live: Julius Caesar Theatrical
2018, Great Britain
8.0
National Theatre Live: Young Marx
National Theatre Live: Young Marx Theatrical
2017, Great Britain
7.0
National Theatre: 50 Years on Stage
National Theatre: 50 Years on Stage Theatrical
2013, Great Britain
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more