Similar films for A Leap Year
A Man from the Boulevard des Capucines Comedy, Romantic, Musical, Western
1987, USSR
7.0
Sportloto-82 Comedy
1982, USSR
7.0
My Heart's in the Highlands Drama
1975, USSR
6.0
Nochnoy gost Drama
1958, USSR
7.0
Marat, Lika i Leonidik Drama
1971, USSR
7.0
On Thursday and Never Again Romantic, Drama
1977, USSR
7.0
Assassin Drama
1993, Russia
3.0
Sheremetyevo 2 Drama
1990, USSR
5.0
Balkon Drama
1988, USSR
7.0
Kapitan Frakass Drama
1984, USSR
6.0
Tsirkachonok Drama
1979, USSR
5.0
Malenkie tragedii Drama
1979, USSR
8.0