Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of A Leap Year
7.0
Kinoafisha Films A Leap Year
7.0

A Leap Year

, 1961
Visokosnyy god
USSR / Drama, Crime / 18+
Poster of A Leap Year
7.0

Cast

Yelena Fadeyeva
Dorofeya Kupriyanova
Innokenty Smoktunovsky
Innokenty Smoktunovsky
Gennadi Kupriyanov
Vasily Makarov
Leonid Kupriyanov
Viktoriya Yermolyeva
Zinaida Lyubimova
Mikhail Logvinov
Sasha Lyubimov
Valentin Nikulin
Valentin Nikulin
Andrey
Yelena Soldatova
Yulka Kupriyanova
Pavel Shalnov
Voynarovskiy
Yevgeniy Agurov
Bortashevich
Emma Tsesarskaya
Nadezhda Bortashevich
Director Anatoli Efros
Writer Vera Panova
Composer Karen Khachaturian
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 12 minutes
Production year 1961
World premiere 25 December 1961
Release date
25 December 1961 USSR
Production Mosfilm
Also known as
Visokosnyy god, Leap Year, Rok przestępny, Високосный год, Année bissextile, Високосний рік

Film rating

7.0
Rate 11 votes
6.9 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for A Leap Year

A Man from the Boulevard des Capucines
A Man from the Boulevard des Capucines Comedy, Romantic, Musical, Western
1987, USSR
7.0
Sportloto-82
Sportloto-82 Comedy
1982, USSR
7.0
My Heart's in the Highlands
My Heart's in the Highlands Drama
1975, USSR
6.0
Nochnoy gost
Nochnoy gost Drama
1958, USSR
7.0
Marat, Lika i Leonidik
Marat, Lika i Leonidik Drama
1971, USSR
7.0
On Thursday and Never Again
On Thursday and Never Again Romantic, Drama
1977, USSR
7.0
Assassin
Assassin Drama
1993, Russia
3.0
Sheremetyevo 2
Sheremetyevo 2 Drama
1990, USSR
5.0
Balkon
Balkon Drama
1988, USSR
7.0
Kapitan Frakass
Kapitan Frakass Drama
1984, USSR
6.0
Tsirkachonok
Tsirkachonok Drama
1979, USSR
5.0
Malenkie tragedii
Malenkie tragedii Drama
1979, USSR
8.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more