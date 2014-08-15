Cast
Jean-Marie Straub
(segment: Le temps du mépris)
Arnaud Dommerc
(segment: Le temps du mépris)
Gilles Pandel
(segment: Le temps du mépris)
Barbara Ulrich
(segment: Le temps du mépris)
Aldo Fruttuosi
Ventura 'Faccia Cattiva' (segment: L'espoir)
Rosalba Curatola
Siracusa (segment: L'espoir)
Andreas von Rauch
Empedokles (segment: L'utopie communiste)
Vladimir Baratta
Pausanias (segment: L'utopie communiste)
Cast and Crew
Director
Jean-Marie Straub
Writer
Franco Fortini, Friedrich Hölderlin, André Malraux, Elio Vittorini
Film details
Country
France / Switzerland
Runtime
1 hour 10 minutes
Production year
2014
World premiere
15 August 2014
Production
Andolfi, Belva GmbH, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Also known as
Kommunisten, Communists, Comunistas