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Poster of Kommunisten
6.1
Kinoafisha Films Kommunisten
6.1

Kommunisten

, 2014
Kommunisten
France, Switzerland / Drama / 18+
Poster of Kommunisten
6.1

Cast

Franco Fortini
Self (segment: Les Apuanes)
Danièle Huillet
La femme (segment: Le nouveau monde)
Jean-Marie Straub
(segment: Le temps du mépris)
Arnaud Dommerc
(segment: Le temps du mépris)
Gilles Pandel
(segment: Le temps du mépris)
Barbara Ulrich
(segment: Le temps du mépris)
Aldo Fruttuosi
Ventura 'Faccia Cattiva' (segment: L'espoir)
Rosalba Curatola
Siracusa (segment: L'espoir)
Andreas von Rauch
Empedokles (segment: L'utopie communiste)
Vladimir Baratta
Pausanias (segment: L'utopie communiste)
Director Jean-Marie Straub
Writer Franco Fortini, Friedrich Hölderlin, André Malraux, Elio Vittorini
Cast and Crew

Film details

Country France / Switzerland
Runtime 1 hour 10 minutes
Production year 2014
World premiere 15 August 2014
Release date
15 August 2014 France
Production Andolfi, Belva GmbH, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Also known as
Kommunisten, Communists, Comunistas

Film rating

6.1
Rate 15 votes
6.1 IMDb
Updated 1 September 2021
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