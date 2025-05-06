Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Krasnye dipkurery
6.5
Kinoafisha Films Krasnye dipkurery
6.5

Krasnye dipkurery

, 1977
Krasnye dipkurery
USSR / History, Adventure, Drama / 18+
Poster of Krasnye dipkurery
6.5

Cast

Igor Starygin
Igor Starygin
Yanis Aurin
Mikhail Matveyev
Vasil Ignatevich Pereguda
Natalya Vavilova
Natalya Vavilova
Lena
Leonid Nevedomsky
Mikhail Kurasov
Denis Kozlov
Petya Kurasov
Ernst Romanov
Ernst Romanov
Tugarin
Yuriy Mazhuga
Matveyenko
Vladimir Vladimirovich Vichrov
Vasilyev
Borys Saburov
Deloproizvoditel
Vitalii Doroshenko
Samoylenko
Director Villen Novak
Writer Anatoli Prelovsky, Eduard Volodarsky
Composer Aleksandr Zatsepin
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 1977
World premiere 10 November 1977
Release date
10 November 1977 USSR
Production Odessa Film Studios
Also known as
Krasnye dipkurery, Curierii diplomatici roșii, Futárszolgálat, Kurierzy dyplomatyczni, Red Diplomatic Couriers, Красные дипкурьеры

Film rating

6.5
Rate 10 votes
6.4 IMDb
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Krasnye dipkurery

Dikaya lyubov
Dikaya lyubov Drama
1993, Ukraine
6.0
V Krymu ne vsegda leto
V Krymu ne vsegda leto Drama
1987, USSR
6.0
La bella di Mosca
La bella di Mosca Drama
2001, Russia / Italy
3.0
Musketeers Twenty Years After
Musketeers Twenty Years After Adventure
1992, Russia
6.0
Prince Daniil Galitsky
Prince Daniil Galitsky Drama
1987, USSR
6.0
Dryan
Dryan Drama
1990, USSR
5.0
Dobrota
Dobrota Drama
1977, USSR
6.0
Semyon Dezhnev
Semyon Dezhnev Adventure
1983, USSR
6.0
The Day Ahead
The Day Ahead Drama
1970, USSR
6.0
Nashi znakomyye
Nashi znakomyye Drama
1968, USSR
6.0
Deputatskiy chas
Deputatskiy chas Drama
1980, USSR
5.0
Dvoe v novom dome
Dvoe v novom dome Drama
1978, USSR
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more