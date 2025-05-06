Cast
Leonid Nevedomsky
Mikhail Kurasov
Vladimir Vladimirovich Vichrov
Vasilyev
Borys Saburov
Deloproizvoditel
Vitalii Doroshenko
Samoylenko
Cast and Crew
Writer
Anatoli Prelovsky, Eduard Volodarsky
Composer
Aleksandr Zatsepin
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
1977
World premiere
10 November 1977
Production
Odessa Film Studios
Also known as
Krasnye dipkurery, Curierii diplomatici roșii, Futárszolgálat, Kurierzy dyplomatyczni, Red Diplomatic Couriers, Красные дипкурьеры