Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Cruiser 'Varyag'
7.4
Kinoafisha Films Cruiser 'Varyag'
7.4

Cruiser 'Varyag'

, 1946
Kreyser 'Varyag'
USSR / History / 18+
Poster of Cruiser 'Varyag'
7.4

Cast

Boris Livanov
Boris Livanov
Rudnev, Commander of the Cruiser the 'Varangian'
Aleksandr Zrazhevsky
Belyaev - Commander of the Canon Boat the 'Korean'
Nikolai Chaplygin
Bobylev
Wiaczesław Nowikow
Antonych
Vsevolod Larionov
Vsevolod Larionov
Dorofeyev
Georgiy Petrovskiy
Pavlov
Nadir Malishevsky
Musatov
Michaił Sadowski
Muromskii
Lev Sverdlin
Japan consul
Nikolai Bubnov
Father Paisiy
Director Viktor Eisymont
Writer Georgiy Grebner
Composer Nikolai Kryukov, Grigoriy Teplitskiy
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 1946
World premiere 13 December 1946
Release date
26 February 1947 Russia 0+
26 September 1947 Czechoslovakia
26 February 1947 USSR
Production Soyuzdetfilm
Also known as
Kreyser 'Varyag', Крейсер «Варяг», Crucișătorul Variag, Cruiser 'Varyag', Hősök hajója, Krążownik Wareg, Kreuzer 'Warjag', Kreuzer Wariak, Kreuzer Warjag, Krstarica Varjag, Le croiseur Variague, Risteilijä Varjag, Крейсер "Варяг", Kreiser Varyag

Film rating

7.4
Rate 10 votes
7.1 IMDb
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more