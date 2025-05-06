Cast
Georgiy Petrovskiy
Pavlov
Nadir Malishevsky
Musatov
Michaił Sadowski
Muromskii
Lev Sverdlin
Japan consul
Nikolai Bubnov
Father Paisiy
Cast and Crew
Director
Viktor Eisymont
Writer
Georgiy Grebner
Composer
Nikolai Kryukov, Grigoriy Teplitskiy
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 32 minutes
Production year
1946
World premiere
13 December 1946
Release date
|26 February 1947
|Russia
|
|0+
|26 September 1947
|Czechoslovakia
|
|
|26 February 1947
|USSR
|
|
Production
Soyuzdetfilm
Also known as
Kreyser 'Varyag', Крейсер «Варяг», Crucișătorul Variag, Cruiser 'Varyag', Hősök hajója, Krążownik Wareg, Kreuzer 'Warjag', Kreuzer Wariak, Kreuzer Warjag, Krstarica Varjag, Le croiseur Variague, Risteilijä Varjag, Крейсер "Варяг", Kreiser Varyag