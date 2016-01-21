Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of O chyom molchat frantsuzy
4.0
Kinoafisha Films O chyom molchat frantsuzy
4.0

O chyom molchat frantsuzy

, 2016
O chyom molchat frantsuzy
Russia / Thriller, History, Comedy / 18+
Poster of O chyom molchat frantsuzy
4.0

Cast

Kirill Varaksa
Kirill Varaksa
Mariya Fomina
Mariya Fomina
Maria Valeshnaya
Maria Valeshnaya
Sergey Migitsko
Sergey Migitsko
Gennadiy Smirnov
Gennadiy Smirnov
Andrey Fedortsov
Andrey Fedortsov
Ilya Noskov
Ilya Noskov
Tatyana Andriyanova
Registrator ZAGSa
Oksana Bazilevich
Oksana Bazilevich
Gornichnaya
Nikita Chuzhmarov
TV journalist
Olesya Erikova
Larisa
Vitaly Kovalenko
Vitaly Kovalenko
Director Vladimir Shevelkov
Writer Vladimir Kornev, Vladimir Shevelkov
Composer Sergey Shnurov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2016
World premiere 21 January 2016
Release date
21 January 2016 Russia 25-й этаж
21 January 2016 Kazakhstan
21 January 2016 Ukraine
Also known as
O chyom molchat frantsuzy, What the French Don't Talk About, О чём молчат французы

Film rating

4.0
Rate 13 votes
4.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for O chyom molchat frantsuzy

Chestnyy razvod
Chestnyy razvod Comedy
2021, Russia
5.0
Zdravstvuyte, my vasha krysha
Zdravstvuyte, my vasha krysha Comedy
2006, Russia
6.0
Peculiarities of the National Hunt in Winter Season
Peculiarities of the National Hunt in Winter Season Comedy
2000, Russia
6.0
Peculiarities of National Last Fishing, or Real Breakaway
Peculiarities of National Last Fishing, or Real Breakaway Comedy
2007, Russia
4.0
Blondinka
Blondinka Comedy, Drama
2022, Russia
5.0
Gena Beton
Gena Beton Comedy
2013, Russia
5.0
What Men Do!
What Men Do! Comedy
2013, Russia
4.0
Chetyre taksista i sobaka
Chetyre taksista i sobaka Comedy
2004, Russia
5.0
Chetyre taksista i sobaka 2
Chetyre taksista i sobaka 2 Comedy
2006, Russia
5.0
Moms
Moms Comedy
2012, Russia
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more