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Mariya Fomina
Mariya Fomina
Kinoafisha
Persons
Mariya Fomina
Mariya Fomina
Mariya Fomina
Date of Birth
1 March 1993
Age
33 years old
Zodiac sign
Pisces
Occupation
Actress, Director, Writer
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
,
Thriller heroine
Popular Films
8.3
Zhil. Byl. Dom.
(2025)
6.8
257 Reasons to Live
(2020)
6.8
Balet
(2023)
Filmography
5.9
Ministerstvo Vsego Horoshego
Sci-Fi, Comedy
2025, Russia
5.9
Kacheli
Kacheli
Comedy
2025, Russia
Watch trailer
8.3
Zhil. Byl. Dom.
Zhil. Byl. Dom.
Theatrical
2025, Russia
SLON
SLON
Drama
2024, Russia
6.8
Balet
Drama
2023, Russia
6.2
S nulya
Drama
2022, Russia
Marlen
Detective
2021, Russia
6.4
Container
Drama
2021, Russia
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