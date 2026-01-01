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Mariya Fomina
Mariya Fomina Mariya Fomina
Kinoafisha Persons Mariya Fomina

Mariya Fomina

Mariya Fomina

Date of Birth
1 March 1993
Age
33 years old
Zodiac sign
Pisces
Occupation
Actress, Director, Writer
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Thriller heroine

Popular Films

Zhil. Byl. Dom. 8.3
Zhil. Byl. Dom. (2025)
257 Reasons to Live 6.8
257 Reasons to Live (2020)
Balet 6.8
Balet (2023)

Filmography

Ministerstvo Vsego Horoshego 5.9
Ministerstvo Vsego Horoshego
Sci-Fi, Comedy 2025, Russia
Kacheli 5.9
Kacheli Kacheli
Comedy 2025, Russia
Watch trailer
Zhil. Byl. Dom. 8.3
Zhil. Byl. Dom. Zhil. Byl. Dom.
Theatrical 2025, Russia
SLON
SLON SLON
Drama 2024, Russia
Balet 6.8
Balet
Drama 2023, Russia
S nulya 6.2
S nulya
Drama 2022, Russia
Marlen
Marlen
Detective 2021, Russia
Container 6.4
Container
Drama 2021, Russia
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