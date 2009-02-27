ProductionFocus Producers Co, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Various Producers Ltd.
Also known as
Popieluszko. Wolnosc jest w nas, Popieluszko, Popieluszko - A szabadság bennünk él, Popieluszko - Non si può uccidere la speranza, Popieluszko: Freedom Is Within Us, Popieluszko: La libertad está en nosotros, Popieluszko: Sloboda je v nás, Popiełuszko. Wolność jest w nas, Попелушко: Свобода внутри нас
Film rating
6.3
Rate10 votes
6.3IMDb
Updated 25 December 2023
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