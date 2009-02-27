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Poster of Popieluszko. Wolnosc jest w nas
6.3
Kinoafisha Films Popieluszko. Wolnosc jest w nas
6.3

Popieluszko. Wolnosc jest w nas

, 2009
Popieluszko. Wolnosc jest w nas
Poland / Biography, History / 18+
Poster of Popieluszko. Wolnosc jest w nas
6.3

Synopsis

Story of life of Father Jerzy Popieluszko, the priest called "The Solidarity Chaplain", murdered by communist secret police.

Cast

Adam Woronowicz
Adam Woronowicz
Jerzy Popieluszko
Józef Glemp
Marcin Klejno
Artur Balczynski
Young Wladyslaw Popieluszko - Jerzy's Father
Agnieszka Jaworska
Stanislaw Banasiuk
Adam Lopatka
Adam Biedrzycki
Father Adam
Teresa Bielinska
Nun
Witold Bielinski
Army Officer
Katarzyna Boguslawska
Ambulance Dispatcher
Grzegorz Bonski
Cleric
Kazimierz Borowiec
Wladyslaw Popieluszko - Jerzy's father
Director Rafał Wieczyński
Writer Rafał Wieczyński
Composer Pawel Sydor
Cast and Crew

Film details

Country Poland
Runtime 3 hours 0 minute
Production year 2009
Online premiere 2 July 2019
World premiere 27 February 2009
Release date
27 February 2009 Poland
Worldwide Gross $4,862,202
Production Focus Producers Co, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Various Producers Ltd.
Also known as
Popieluszko. Wolnosc jest w nas, Popieluszko, Popieluszko - A szabadság bennünk él, Popieluszko - Non si può uccidere la speranza, Popieluszko: Freedom Is Within Us, Popieluszko: La libertad está en nosotros, Popieluszko: Sloboda je v nás, Popiełuszko. Wolność jest w nas, Попелушко: Свобода внутри нас

Film rating

6.3
Rate 10 votes
6.3 IMDb
Updated 25 December 2023
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