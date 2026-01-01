Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Shlyapa
5.6
Kinoafisha Films Shlyapa
5.6

Shlyapa

, 1981
Shlyapa
USSR / Musical, Drama, Comedy / 18+
Poster of Shlyapa
5.6

Cast

Oleg Yankovskiy
Oleg Yankovskiy
Dmitriy Denisov
Lyudmila Saveleva
Lyudmila Saveleva
Mila
Igor Kvasha
Igor Kvasha
Savitskiy
Natalya Trubnikova
Natalya Trubnikova
Savitskiy's Wife
Semyon Farada
Semyon Farada
Elephant
Olga Vardasheva
Rimma Ippolitovna
Valentin Ganev
Rimma Markova
Rimma Markova
Denisov's Mother
Olga Barnet
Olga Barnet
Denisov's Sister
Galina Mikeladze
Denisov's Neighbour at the Hotel
Irina Miroshnichenko
Irina Miroshnichenko
Rusalka
Director Leonid Kvinikhidze
Writer Viktoriya Tokareva, Leonid Kvinikhidze
Composer Gennadi Podelsky, Oleg Kutsenko
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 1981
World premiere 19 March 1981
Release date
19 March 1981 Russia 12+
Production Mosfilm
Also known as
Shlyapa, Шляпа, Egy trombitás Szocsiban, Hatten, Hattu, Kapelusz, The Hat, Шапка, Шляпa

Film rating

5.6
Rate 13 votes
5.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Shlyapa

Heavenly Swallows
Heavenly Swallows Musical, Drama, Comedy
1976, USSR
6.0
The Straw Hat
The Straw Hat Romantic, Comedy
1975, USSR
7.0
Shut Balakirev
Shut Balakirev Comedy
2001, Russia
6.0
Tot samyy Myunkhgauzen
Tot samyy Myunkhgauzen Comedy
1979, USSR
8.0
Innocent Guilty
Innocent Guilty Drama
2008, Russia
6.0
Chinese Service
Chinese Service Comedy
1999, Russia
6.0
Russkiy biznes
Russkiy biznes Comedy
1993, Russia
4.0
My 20th Century
My 20th Century Drama, Comedy
1989, Hungary
7.0
Frenchman
Frenchman Drama, Comedy
1988, USSR
6.0
Nuzhnye lyudi
Nuzhnye lyudi Comedy
1986, USSR
5.0
Strakhovoy agent
Strakhovoy agent Comedy
1985, USSR
5.0
Million v brachnoy korzine
Million v brachnoy korzine Comedy
1985, USSR
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more