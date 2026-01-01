Menu
Poster of The Miracle of Father Malachia
1 poster
Kinoafisha Films The Miracle of Father Malachia

The Miracle of Father Malachia

Das Wunder des Malachias 18+
Synopsis

A monk is struggling with the consequences of a miracle that he prayed for.
Country West Germany
Runtime 2 hours 2 minutes
Production year 1961
World premiere 23 June 1961
Release date
28 February 1962 Denmark
9 March 1962 Finland
2 July 1961 Germany
15 November 1962 Hungary
16 November 1964 USSR
Production Deutsche Film Hansa
Also known as
Das Wunder des Malachias, Cud Malachiasza, Den flygande nattklubben, El milagro de Malaquías, Le miracle du père Malachias, Lentävä yökerho, Malachias csodája, Malachias' mirakel, Miracle of Malachias, O Milagre de Malaquias, Tėvo Malachijaus stebuklas, The Miracle of Father Malachia, Чудо отца Малахиаса
Director
Bernhard Wicki
Cast
Horst Bollmann
Richard Münch
Christiane Nielsen
Günter Pfitzmann
Cast and Crew
Film rating

7.2
Rate 10 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
