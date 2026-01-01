A monk is struggling with the consequences of a miracle that he prayed for.
CountryWest Germany
Runtime2 hours 2 minutes
Production year1961
World premiere23 June 1961
Release date
28 February 1962
Denmark
9 March 1962
Finland
2 July 1961
Germany
15 November 1962
Hungary
16 November 1964
USSR
ProductionDeutsche Film Hansa
Also known as
Das Wunder des Malachias, Cud Malachiasza, Den flygande nattklubben, El milagro de Malaquías, Le miracle du père Malachias, Lentävä yökerho, Malachias csodája, Malachias' mirakel, Miracle of Malachias, O Milagre de Malaquias, Tėvo Malachijaus stebuklas, The Miracle of Father Malachia, Чудо отца Малахиаса