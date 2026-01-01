Country West Germany

Runtime 2 hours 2 minutes

Production year 1961

World premiere 23 June 1961

Production Deutsche Film Hansa

Also known as

Das Wunder des Malachias, Cud Malachiasza, Den flygande nattklubben, El milagro de Malaquías, Le miracle du père Malachias, Lentävä yökerho, Malachias csodája, Malachias' mirakel, Miracle of Malachias, O Milagre de Malaquias, Tėvo Malachijaus stebuklas, The Miracle of Father Malachia, Чудо отца Малахиаса