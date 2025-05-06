Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Molchi, grust... molchi
6.3
Kinoafisha Films Molchi, grust... molchi
6.3

Molchi, grust... molchi

, 1918
Molchi, grust... molchi
USSR / Drama / 18+
Poster of Molchi, grust... molchi
6.3

Cast

Vera Kholodnaya
Vera Kholodnaya
Paula, Lorio's partner
Konstantin Khokhlov
Olekso Presvich, a hypnotist and illusionist
Vitold Polonsky
Telepnev, a rich gentleman
Ivan Khudoleyev
Prakhov, a merchant
Pyotr Chardynin
Lorio, Musik-Clown
Vladimir Maksimov
Volyntsev, an artist
M. Masin
Innokentii, Prakhov's valet
Mikhail Massin
Innokentiy
Yanina Mirato
A lady of the demi-monde
Olga Rakhmanova
Volyntsev's mother
Director Vyacheslav Viskovskiy, Cheslav Sabinsky, Pyotr Chardynin
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 31 minutes
Production year 1918
World premiere 14 May 1918
Release date
14 May 1918 Russia
Production D Kharitonov
Also known as
Molchi, grust... molchi, Be Silent, My Sorrow, Be Silent, Milcz, smutku, milcz, Молчи, грусть... молчи, Сказка любви дорогой, Mолчи, грусть, молчи…, Молчи, грусть, молчи

Film rating

6.3
Rate 10 votes
6.2 IMDb
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Molchi, grust... molchi

The Dying Swan
The Dying Swan Drama
1917, Russian Empire
7.0
Mamma Roma
Mamma Roma Drama
1962, Italy
7.0
Pikovaya dama
Pikovaya dama Horror, Drama, Film-Noir
1916, USSR
6.0
Mirages Romantic
1915, Russian Empire
6.0
Prekrasnaya Lyukanida Animation, Short
1912, Russian Empire
6.0
La conquete du pole
La conquete du pole Short, Sci-Fi, Adventure
1912, France
6.0
A Life for a Life
A Life for a Life Drama
1916, Russian Empire
6.0
The Great Consoler
The Great Consoler Drama
1933, USSR
7.0
After Death
After Death Drama
1915, Russian Empire
6.0
Pikovaya dama Drama, Fantasy, Horror
1910, Russian Empire
5.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more