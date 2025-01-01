Menu
Aleksandr Sirin
Aleksandr Sirin
Aleksandr Sirin
Aleksandr Sirin
Aleksandr Sirin
Date of Birth
15 March 1955
Age
70 years old
Zodiac sign
Pisces
Popular Films
7.4
Lyubka
(2009)
6.8
Attack on Leningrad
(2007)
6.7
Van Goghs
(2018)
Filmography
7
Actor
17
Doktor Krasnov
Drama
2023, Russia
More. Solnce. Sklifosovskiy
Romantic
2023, Russia
5.1
Reversible reality
Reversible reality
Sci-Fi, Thriller
2022, Russia
Watch trailer
6.7
Van Goghs
Van Gogi
Drama
2018, Russia
Watch trailer
4.6
Pamyat oseni
Pamyat oseni
Drama
2016, Russia
Watch trailer
Uhodyashchaya natura
Romantic
2014, Russia
5.4
Nebo padshikh
Nebo padshikh
Drama
2014, Russia
Watch trailer
5.2
Razgovor
Razgovor
Drama
2012, Russia
Watch trailer
4
Without Men
Bez muzhchin
Comedy, Romantic
2011, Russia
Watch trailer
Kogda my byli schastlivy
Drama
2009, Russia
Lyubka
Drama, War
2009, Russia
Pelagiya i belyy buldog
Detective
2009, Russia
6.7
Pelagiya i belyy buldog
Pelagiya i belyy buldog
Mystery, Crime
2009, Russia
7.4
Lyubka
Lyubka
Drama
2009, Russia
Liquidation
Drama, Action, Crime
2007, Russia
6.8
Attack on Leningrad
Leningrad
History, War, Drama
2007, Russia / Great Britain
4.8
O vozvrashchenii zabyt
O vozvrashchenii zabyt
War
1985, USSR
