Aleksandr Sirin
Date of Birth
15 March 1955
Age
70 years old
Zodiac sign
Pisces

Popular Films

Lyubka 7.4
Lyubka (2009)
Attack on Leningrad 6.8
Attack on Leningrad (2007)
Van Goghs 6.7
Van Goghs (2018)

Filmography

Genre
Year
All 17 Films 10 TV Shows 7 Actor 17
Doktor Krasnov
Doktor Krasnov
Drama 2023, Russia
More. Solnce. Sklifosovskiy
More. Solnce. Sklifosovskiy
Romantic 2023, Russia
Reversible reality 5.1
Reversible reality Reversible reality
Sci-Fi, Thriller 2022, Russia
Van Goghs 6.7
Van Goghs Van Gogi
Drama 2018, Russia
Pamyat oseni 4.6
Pamyat oseni Pamyat oseni
Drama 2016, Russia
Uhodyashchaya natura
Uhodyashchaya natura
Romantic 2014, Russia
Nebo padshikh 5.4
Nebo padshikh Nebo padshikh
Drama 2014, Russia
Razgovor 5.2
Razgovor Razgovor
Drama 2012, Russia
Without Men 4
Without Men Bez muzhchin
Comedy, Romantic 2011, Russia
Kogda my byli schastlivy
Kogda my byli schastlivy
Drama 2009, Russia
Pelagiya i belyy buldog 6.7
Pelagiya i belyy buldog Pelagiya i belyy buldog
Mystery, Crime 2009, Russia
Lyubka 7.4
Lyubka Lyubka
Drama 2009, Russia
Attack on Leningrad 6.8
Attack on Leningrad Leningrad
History, War, Drama 2007, Russia / Great Britain
O vozvrashchenii zabyt 4.8
O vozvrashchenii zabyt O vozvrashchenii zabyt
War 1985, USSR
