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Poster of Problem Child 3: Junior in Love
3.4
Kinoafisha Films Problem Child 3: Junior in Love
3.4

Problem Child 3: Junior in Love

, 1995
Problem Child 3: Junior in Love
USA / Family, Comedy / 18+
Poster of Problem Child 3: Junior in Love
3.4

Cast

William Katt
Ben Healy
Justin Chapman
Junior Healy
Sherman Howard
Scoutmaster Phlim
Carolyn Lowery
Dr. Gray
Eric Edwards
Bertha
Blake McIver Ewing
Corky
Jennifer Ogletree
Tiffany
Brock Pierce
Duke
Jake Richardson
Blade
Gilbert Gottfried
Gilbert Gottfried
Dr. Peabody
Director Greg Beeman
Writer Scott Alexander, Larry Karaszewski, Michael Hitchcock
Composer David Michael Frank
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 1995
World premiere 13 May 1995
Production MCA Television Entertainment (MTE), Telvan Productions, Robert Simonds Company
Also known as
Problem Child 3: Junior in Love, O Pestinha 3, Đứa Trẻ Rắc Rối 3, Ein Satansbraten ist verliebt, Este chico es un demonio 3, Far, mor og møgunge 3, Kochany urwis 3, Méchant garnement, Mi adorable criatura 3, Murelaps 3, Piccola peste s'innamora, Problem Child 3, Problem Çocuk 3: Junior Aşık Oldu, Satungen blir kär, Talpig zűrben 3., Το τρομερό παιδί 3, Το τρομερό παιδί 3: Ο Τζούνιορ ερωτεύεται, Проблемна дитина 3, Трудный ребенок 3, Mi Pobre Diablillo 3, プロブレム・チャイルド3, Трудный ребёнок 3, Piccola Peste Si Innamora

Film rating

3.4
Rate 14 votes
3.4 IMDb
Place in the rating
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