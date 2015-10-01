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Poster of Alisa znaet, chto delat! Zelenaya mest
Alisa znaet, chto delat! Zelenaya mest - Trailer
Kinoafisha Films Alisa znaet, chto delat! Zelenaya mest

Alisa znaet, chto delat! Zelenaya mest

, 2015
Russia / Animation, Sci-Fi, Adventure / 18+
Trailers
Poster of Alisa znaet, chto delat! Zelenaya mest
Alisa znaet, chto delat! Zelenaya mest - Trailer
Alisa znaet, chto delat! Zelenaya mest  Trailer

Cast

Aleksandra Ursulyak
Aleksandra Ursulyak
Darya Melnikova
Darya Melnikova
Miroslava Karpovich
Miroslava Karpovich
Aleksey Kolgan
Aleksey Kolgan
Evgeniy Donskih
Director Aleksandr Lyutkevich, Ya. Sysoev
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 52 minutes
Production year 2015
World premiere 1 October 2015
Release date
1 October 2015 Russia КиноДетство 6+
1 October 2015 Belarus
1 October 2015 Kazakhstan
1 October 2015 Ukraine

Cartoon rating

0.0
Rate 6 votes
Place in the rating
Best Animated Films  Best Russian Films 
Updated 12 November 2020

Film Trailers

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Alisa znaet, chto delat! Zelenaya mest - Trailer
Alisa znaet, chto delat! Zelenaya mest Trailer
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