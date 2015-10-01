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Alisa znaet, chto delat! Zelenaya mest
Alisa znaet, chto delat! Zelenaya mest
, 2015
Russia / Animation, Sci-Fi, Adventure / 18+
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Alisa znaet, chto delat! Zelenaya mest
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Cast
Aleksandra Ursulyak
Darya Melnikova
Miroslava Karpovich
Aleksey Kolgan
Evgeniy Donskih
Director
Aleksandr Lyutkevich
,
Ya. Sysoev
Cast and Crew
Animated film details
Country
Russia
Runtime
52 minutes
Production year
2015
World premiere
1 October 2015
Release date
1 October 2015
Russia
КиноДетство
6+
1 October 2015
Belarus
1 October 2015
Kazakhstan
1 October 2015
Ukraine
Cartoon rating
0.0
Rate
6
votes
Place in the rating
Best Animated Films
Best Russian Films
Updated 12 November 2020
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Alisa znaet, chto delat! Zelenaya mest
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